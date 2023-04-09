Трамп впервые появился на публике после судебного заседания

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Marco Bello

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп впервые посетил публичное мероприятие после судебного заседания. Он появился на UFC 287 вчера, 8 апреля.

Об этом сообщает Independent.

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Трампа встретили бурными аплодисментами. Он сидел в первом ряду вместе с Майком Тайсоном и Даном Уайтом на арене Майами-Дейд.

Известно, что бывший президент США дружит с президентом UFC Уайтом и посещал многочисленные мероприятия, организованные промоушеном смешанных боевых искусств.

Боец UFC Кевин Холланд подошел поговорить с Трампом после нокаута Сантьяго Понциниббио. Он также разговаривал с бывшим президентом США через клетку между раундами.

Ранее на этой неделе Трампа также посетил боец UFC Хорхе Масвидаль. Уроженец Майами, выступавший на UFC 287, посетил его в доме в Мар-а-Лаго.

"Лучший президент в истории мира, я люблю этого парня", — сказал Масвидаль, указывая на Трампа, после ухода из ММА.

Напомним, бывший президент Соединенных Штатов Америки был заключен под стражу в суде Нью-Йорка. Его обвиняли в выплате средств бывшей порноактрисе, однако обвинений он не признал.

Также мы писали, что с бывшего президента США Дональда Трампа сняли формальный арест. В суде он провел около двух часов.

Добавим, большая часть республиканцев готова поддержать кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, несмотря на намерение властей предъявить ему уголовное обвинение.