Трамп заявив, що демократи намагаються втрутитися у вибори через правоохоронців

Дональд Трамп

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що демократи намагаються втрутитися у вибори. Для цього вони повністю озброїли правоохоронні органи.

Про це Трамп написав у Telegram-каналі.

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Він закликав республіканців у конгресі припинити фінансування Міністерства юстиції та ФСБ. За його словами, вони повинні прийти до тями.

"Демократи повністю озброїли правоохоронні органи в нашій країні і жорстоко використовують це зловживання владою, щоб втрутитися в наші вибори, які вже перебувають в облозі!", — заявив Трамп.

Нагадаємо, колишнього президента Сполучених Штатів Америки взяли під варту у суді Нью-Йорка. Його звинувачують у виплаті коштів колишній порноакторці, однак звинувачень він не визнає.

Також ми писали, що з колишнього президента США Дональда Трампа зняли формальний арешт. У суді він провів близько двох годин.

Додамо, більша частина республіканців готова підтримати кандидатуру Дональда Трампа на президентських виборах у США 2024 року, попри намір влади висунути йому кримінальне обвинувачення.