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Трамп заявил, что демократы пытаются вмешаться в выборы через правоохранителей

5 апреля 2023 16:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Дональд Трамп
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что демократы пытаются вмешаться в выборы. Для этого они полностью вооружили правоохранительные органы.

Об этом Трамп написал в Telegram-канале.

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Он призвал республиканцев в конгрессе прекратить финансирование Министерства юстиции и ФБР. По его словам, они должны прийти в сознание.

"Демократы полностью вооружили правоохранительные органы в нашей стране и жестоко используют это злоупотребление властью, чтобы вмешаться в наши уже находящиеся в осаде выборы!", — заявил Трамп.

Напомним, бывший президент Соединенных Штатов Америки был заключен под стражу в суде Нью-Йорка. Его обвиняют в выплате средств бывшей порноактрисе, однако обвинений он не признает.

Также мы писали, что с бывшего президента США Дональда Трампа сняли формальный арест. В суде он провел около двух часов.

Добавим, большая часть республиканцев готова поддержать кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, несмотря на намерение властей предъявить ему уголовное обвинение.

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