Трамп вперше з'явився на публіці після судового засідання

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Marco Bello

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вперше відвідав публічний захід після судового засідання. Він з'явився на UFC 287 вчора, 8 квітня.

Про це повідомляє Independent.

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Трампа зустріли бурхливими оплесками. Він сидів у першому ряду разом з Майком Тайсоном і Даном Вайтом на арені Майамі-Дейд.

Відомо, що колишній президент США дружить з президентом UFC Вайтом і відвідував численні заходи, організовані промоушеном змішаних бойових мистецтв.

Боєць UFC Кевін Холланд підійшов поговорити з Трампом після нокауту Сантьяго Понцініббіо. Він також розмовляв з колишнім президентом США через клітку між раундами.

Раніше цього тижня Трампа також відвідав боєць UFC Хорхе Масвідаль. Уродженець Маямі, який виступав на UFC 287, відвідав його в будинку в Мар-а-Лаго.

"Найкращий президент в історії світу, я люблю цього хлопця", — сказав Масвідаль, вказуючи на Трампа, після того, як пішов з ММА.

Нагадаємо, колишнього президента Сполучених Штатів Америки брали під варту у суді Нью-Йорка. Його звинувачували у виплаті коштів колишній порноакторці, однак звинувачень він не визнав.

Також ми писали, що з колишнього президента США Дональда Трампа зняли формальний арешт. У суді він провів близько двох годин.

Додамо, більша частина республіканців готова підтримати кандидатуру Дональда Трампа на президентських виборах у США 2024 року, попри намір влади висунути йому кримінальне обвинувачення.