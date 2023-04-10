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Третья мировая война, — Трамп опубликовал загадочный пост

10 апреля 2023 03:09
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Дональд Трамп. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Дональд Трамп в собственной социальной сети "Truth Social" изложил загадочный пост. Написал "Третья мировая война".

Об этом сообщает УНН.

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Подробности

45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опубликовал пост на своей странице, в собственной социальной сети, "Truth Social", написав "Третья мировая война". Объяснение или какие-либо другие комментарии к своему посту он не добавил.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он единственный кандидат, способный спасти Америку от войны демократов, "фанатиков и дураков" из господствующей Республиканской партии.

Выступая на ежегодной Консервативной конференции политических действий в Вашингтоне, бывший президент еще раз повторил свое заявление о том, что мир может двигаться к "Третьей мировой войне".

"У нас была Республиканская партия, которой правили уроды, неоконсерваторы, глобалисты, фанатики открытых границ и дураки. У нас будет Третья мировая война, если что-то не произойдет быстро", — заявил Трамп в своем комментарии.

Напомним, экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп впервые посетил публичное мероприятие после судебного заседания. Его обвиняли в выплате средств бывшей порноактрисе, однако обвинений он не признал.

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