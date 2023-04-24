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Команда Байдена определилась с руководителем президентской кампании на выборах 2024 года

24 апреля 2023 09:08
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Команда Байдена определилась с руководителем президентской кампании на выборах 2024 года
Президент США Джозеф Байден. Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Команда президента США Джозефа Байдена определилась, кто будет возглавлять президентскую кампанию на выборах следующего года. Официальное заявление о баллотировании Байден может сделать уже во вторник.

Об этом сообщает Reuters.

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Что известно

Эту роль возглавит Джули Чавес Родригес, старший советник Белого дома и заместитель руководителя президентской кампании Байдена в 2020 году.

Байден пока не сделал официальное предложение самому Родригесу, но, как отмечают неофициальные источники, оно согласилось занять эту нишу. Чавес Родригес стала лучшим выбором среди старших советников Байдена на этот пост после опроса около 10 человек.

"Стало известно, что Родригес была главным союзником в Западном крыле вице-президента Камалы Гаррис, пытавшейся завоевать вашингтонские властные круги во время своего пребывания в должности", — говорится в сообщении.

Команда Байдена рассматривает город Уилмингтон, штат Делавер как базу для кампании. Там же у американского Президента есть дом.

Бывший руководитель кампании Джен О'Мелли Диллон теперь заместитель председателя аппарата Белого дома, а другие старшие советники, включая Аниту Данн и Стива Риккетти, останутся в Белом доме, отмечают в REUTERS.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Байдена появился конкурент. Речь идет о Роберте Ф. Кеннеди-младшем, официально заявившем о своей кандидатуре на пост президента США. Он будет выдвигаться от Демократической партии.

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