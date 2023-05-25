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Конкурент Трампа на виборах озвучив свою позицію щодо участі у війні з Росією армії США

25 травня 2023 20:37
- Зелінський Юрій
Рон Десантіс не хоче бачити Сполучені Штати та їхні війська, залучені до війни у Росії чи Україні
Кандидат у президенти США від республіканської партії Рон Десантіс. Фото: CNN
- Зелінський Юрій

Кандидат у президенти США неоднозначно висловився про участь американської армії у війні РФ проти України губернатор Флориди Рон Десантіс, який є головним конкурентом Дональда Трампа у боротьбі за пост президента США від Республіканської партії, не хоче, щоб американські війська були залучені до війни проти України.

Таку заяву Десантіс зробив у першій після висування своєї кандидатури на вибори інтерв'ю для Fox News.

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Політик ухилився від прямого питання, яким буде його перший крок щодо війни Росії проти України у разі обрання президентом США і зазначив, що питання армії стало "занадто політизованим". Десантіс додав, що хотів би побачити "врегулювання" війни в Україні, але не розгорнув свою думку і не пояснив, як це має статися. При цьому він наголосив, що війська США не повинні бути залучені до цієї війни.

"Я хотів би побачити врегулювання цього (війни, — Ред.). Я не хотів би бачити ширшу війну. Я думаю, зовсім невідомо, як це (війна — Ред.) виглядатиме у січні 2025 року. Але я не хотів би бачити Сполучені Штати з їхніми військами залучені у війну в Росії чи в Україні", — зазначив кандидат від республіканців.

Хто такий кандидат у президенти США Рон Десантіс

Нагадаємо, губернатор штату Флорида Рон Десантіс 24 травня подав заяву про висування своєї кандидатури у президенти. Він стане головним суперником експрезидента США Дональда Трампа, який також висувається від Республіканської партії.

Політичні погляди Десантіса відрізняються консерватизмом: він послідовно займає жорстку позицію щодо гендерної ідентичності, викладання у школах расових питань, а також виступає категорично проти абортів. Це імпонує консервативно налаштованим американцям.

Десантіс вже встиг відзначитися і неоднозначними висловлюваннями про війну Росії проти України. Ще кілька місяців тому політик говорив, що підтримка України" не є життєво важливими інтересами США  і називав війну "територіальною суперечкою". Втім, після критики однопартійців він змінив риторику, назвавши свої формулювання недоречними:

"Безперечно, вони (Україна. — Ред.) мають право на цю територію. Якби можна було клацанням пальців щось змінити, я б 100% повернув ці території Україні", — сказав губернатор Флориди в одному із інтерв'ю.

Він навіть назвав Володимира Путіна військовим злочинцем. Однак у квітні, на тлі всебічної підтримки Вашингтоном українського контрнаступу, закликав сторони до припинення вогню в Україні "щоб запобігти масовим жертвам".

Вибори в США: коли відбудуться і чому вони важливі для України

Наступні вибори у США відбудуться восени 2024 року. За посаду президента боротимуться чинний глава держави Джо Байден, а також республіканці Дональд Трамп та Рон Десантіс, які мають визначити єдиного кандидата на внутрішньопартійні праймериз.

 

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