Рон Десантис не хочет видеть Соединенные Штаты и их войска, вовлеченные в войну в России или Украине

Кандидат в президенты США от республиканской партии Рон Десантис. Фото: CNN

Кандидат в президенты США неоднозначно высказался об участии американской армии в войне РФ против УкраиныГубернатор Флориды Рон Десантис, являющийся главным конкурентом Дональда Трампа в борьбе за пост президента США от Республиканской партии, не хочет, чтобы американские войска были вовлечены в войну России против Украины.

Такое заявление Десантис сделал в первом после выдвижения своей кандидатуры на выборы интервью для Fox News.

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Политик уклонился от прямого вопроса, каким будет его первый шаг по войне России против Украины в случае избрания президентом США и отметил, что вопрос армии стал "слишком политизированным". Десантис добавил, что хотел бы увидеть "урегулирование" войны в Украине, но не развернул свое мнение и не объяснил, как это должно произойти. При этом он подчеркнул, что войска США не должны быть вовлечены в эту войну.

"Я бы хотел увидеть урегулирование этого (войны, — Ред.). Я бы не хотел видеть более широкую войну. Я думаю, совершенно неизвестно, как это (война — Ред.) будет выглядеть в январе 2025 года. Но я бы не хотел видеть Соединенные Штаты с их войсками вовлечены в войну в России или в Украине", — отметил кандидат от республиканцев.

Кто такой кандидат в президенты США Рон Десантис

Напомним, губернатор штата Флорида Рон Десантис 24 мая подал заявление о выдвижении своей кандидатуры в президенты. Он станет главным соперником экс-президента США Дональда Трампа, который также выдвигается от Республиканской партии.

Политические взгляды Десантиса отличаются консерватизмом: он последовательно занимает жесткую позицию по гендерной идентичности, преподавание в школах расовых вопросов, а также выступает категорически против абортов. Это импонирует консервативно настроенным американцам.

Десантис уже успел отличиться и неоднозначными высказываниями о войне России против Украины. Еще несколько месяцев назад политик говорил, что поддержка Украины "не является жизненно важными интересами США" и называл войну "территориальным спором".

Впрочем, после критики однопартийцев, он сменил риторику, назвав свои формулировки неуместными:

"Бесспорно, они (Украина. — Ред.) имеют право на эту территорию. Если бы можно было щелчком пальцев что-то изменить, я бы 100% вернул эти территории Украине", — сказал губернатор Флориды в одном из интервью.

Он даже назвал Владимира Путина военным преступником. Однако в апреле, на фоне всесторонней поддержки Вашингтоном украинского контрнаступления, призвал стороны к прекращению огня в Украине, "чтобы предотвратить массовые жертвы".

Выборы в США: когда состоятся и почему они важны для Украины

Следующие выборы в США пройдут осенью 2024 года. За пост президента будут бороться действующий глава страны Джо Байден, а также республиканцы Дональд Трамп и Рон Десантис, которые должны определить единого кандидата на внутрипартийные праймериз.