Король Чарльз ІІІ разом із родиною вийшов привітатися з шанувальниками

Король Чарльз III залишає після відвідування Великодньої Утрені в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку в Беркширі. Фото: Yui Mok/Pool via REUTERS

Королівська сім’я неочікувано вийшла до шанувальників, на що натовп шалено відреагував вигуками "Боже, бережи короля!" та "Гіп-гіп, ура!". Люди отаборилися за кілька днів до коронації, зайнявши найкращі місця.

Про це повідомляє CBS News.

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Король Чарльз, принц Вільям і принцеса Кейт Міддлтон схвилювали своїх шанувальників. Вони влаштували сюрприз — несподівано вийшли до людей після обіду, щоб привітати їх перед коронацією.

Люди отаборилися уже за кілька днів, прагнучи зарезервувати найкращі місця, щоб спостерігати за коронаційною процесією, коли король та його дружина, королева-консорт Камілла поїдуть у Вестмінстерське абатство і назад.

"Я сказала йому: "Вітаю з завтрашнім днем", і він повернувся до нас і потис нам руки", — поділилася Джоан, якій пощастило поспілкуватися з королем.

Цікаво, що короля запитали, чи нервує від перед коронацією, у відповідь він лише посміхнувся. Згодом він розповів шанувальникам кілька жартів.

Король Великобританії Чарльз III вітає доброзичливців біля Букінгемського палацу в Лондоні за день до своєї коронації у Вестмінстерському абатстві.Фото: AP / Тобі Мелвілл

Нагадаємо, що вже цими вихідними у Великій Британії пройде довгоочікувана коронація Чарльза III та його дружини Камілли. Для Британії це національне традиційне свято, яке відзначатиме не лише королівська родина, а й уся країна.