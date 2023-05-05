Коронація Чарльза |||: план урочистостей

Репетиція церемонії коронації Чарльза ||| та Камілли. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Вже цими вихідними у Великій Британії пройде довгоочікувана коронація Чарльза ||| та його дружини Камілли. Для Британії це національне традиційне свято, яке відзначатиме не лише королівська родина, а й уся країна.

Про те, як проходитимуть коронаційні вихідні пише професорка маркетингу та споживчих досліджень Лондонського королівського університету Голловей Полін Макларан. Оригінал опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

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Монархія перебуває під тиском. Постійні скандали та зменшення прихильності з боку молодого покоління свідчать про те, що це застарілий інститут, який мало відповідає сучасній епосі. Традиційно в помпезності та пишності, коронаційні вихідні є чудовою можливістю для монархії продемонструвати британській громадськості свою незмінну цінність.

Три дні коронаційних вихідних, 6-8 травня, будуть наповнені заходами, які можуть зміцнити імідж та бренд монархії. Подібні святкові заходи пробуджують "почуття, фантазії та веселощі", які є ключовими аспектами найбільш привабливого споживчого досвіду — і не майте сумнівів, коронація є споживчим досвідом.

Кожен день був продуманий таким чином, щоб викликати цілий ряд почуттів і реакцій, які заохочують людей до взаємодії з брендом королівської сім'ї.

Прихильниця королівської родини. Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

Така залученість має вирішальне значення, оскільки конституційна монархія, така як у Великій Британії, залежить від підтримки громадськості для свого подальшого існування. Ніде це не проілюстровано так чітко, як у різних країнах Співдружності, які дистанціюються від британського монарха як глави держави.

По суті, цей вікенд — це про формування вражень та особистих спогадів про монархію. У минулому ці спогади зберігалися у вирізках та фотоальбомах, які передавалися з покоління в покоління. Зараз люди діляться ними в соціальних мережах. Але вони продовжують пов'язувати друзів і сім'ї через покоління і гарантують, що монархія залишається невід'ємною частиною британської культури.

Субота: пишне видовище

Формальною центральною подією вихідних є коронація у Вестмінстерському абатстві, де коронують короля Чарльза ІІІ та королеву Каміллу. Блискуче візуальне видовище, що починається з процесії від Букінгемського палацу до абатства, з ретельно зрежисованими помпезністю і антуражем, щоб нагадати глядачам про магію монархії.

Коли Діамантова святкова державна карета (а пізніше — Золота державна карета), що перевозить короля і королеву-консорт, проїжджає по королівському маршруту, безліч захоплених глядачів дозволять своїм думкам перенестися в казки їхнього дитинства.

Золота карета для Чарльза ||| та Камілли. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Золота карета для Чарльза ||| та Камілли. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Золота карета для Чарльза ||| та Камілли. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Золота карета для Чарльза ||| та Камілли. Фото: REUTERS/Henry Nicholls 1 / 4

Але, мабуть, найбільш стійким почуттям, яке виникає в цей момент, буде відчуття стабільності і безперервності, яке символізують такі традиційні дійства. Історик Девід Старкі описав монархію як "єдину безперервну лінзу, через яку можна дивитися на історію Англії".

Спадщина є ключовим активом королівської сім'ї, а коронація Чарльза ІІІ є ще однією важливою ланкою в її більш ніж 1000-річній історії.

Свідченням "м'якої сили" монархії є те, що серед 2000 очікуваних гостей, які займуть свої місця в абатстві поряд з членами королівської сім'ї, будуть іноземні високопосадовці та світові лідери — хоча, за історичним прецедентом, серед них не буде президента США Джо Байдена.

Церемонія, що транслюється по всьому світу, нагадує нам про глобальність британської монархії.

Репетиція церемонії коронації Чарльза ||| та Камілли. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Коронація королеви Єлизавети ІІ у 1953 році, яка вперше повністю транслювалася по телебаченню, охопила 27 мільйонів глядачів і 11 мільйонів радіослухачів. Мільйони місцевих жителів і гостей заполонили вулиці Лондона, щоб поглянути на церемонію. Ми можемо очікувати на подібний натовп і під час коронації Чарльза та Камілли.

Неділя: свято

Для багатьох людей головною подією вихідних стане святкова зустріч із сусідами в неділю, коли по всій Великобританії пройдуть вуличні вечірки. Ця вже традиційна частина британської культури бере свій початок у 1919 році, коли на честь закінчення Першої світової війни подавали "Чай миру".

Відтоді вуличні вечірки стали важливою складовою королівських заходів. Офіційний сайт коронації заохочує людей приєднатися до Великого обіду, пропонуючи завантажити матеріали, які допоможуть у плануванні та надихнуть на творчість.

Вуличні вечірки не обов'язково подобаються лише монархістам. Багато людей приходять туди просто для того, щоб поспілкуватися з іншими і розважитися. Деякі з них можуть бути навіть республіканцями або апатичними до монархії.

Прихильники королівської родини готуються до свята коронації. Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

Дослідження, присвячене золотому ювілею королеви у 2002 році, показало, що одна з вуличних вечірок об'єднала спільноту "тусовщиків" через їхню неприязнь до монархії. Це ж дослідження показало, що головною метою організації вуличної вечірки було об'єднання місцевих громад і вітання різноманітності, а не святкування спільної національної ідентичності.

Це також є анонсованою метою недільного вечірнього коронаційного концерту у Віндзорському замку, який "продемонструє різноманітну культурну спадщину країни в музиці, театрі і танцях". Для майбутнього монархії особливо важливо, щоб її ключовий актив, британська спадщина, інтерпретувалася у більш різноманітний спосіб, ніж досі, якщо вона хоче залишатися актуальною.

Для того, щоб концерт був максимально інклюзивним, у ньому, ймовірно, візьмуть участь різнорідні виконавці з усієї Британії та країн Співдружності. Коронаційний хор, який також виступить на концерті, є чудовим прикладом цього. До його складу входять представники спільнот біженців, ЛГБТК+ та людей з вадами слуху, а також віртуальний хор, до складу якого увійдуть співаки з усієї Співдружності.

За допомогою високотехнологічних ілюмінацій з дисплеями з дронів та інших складних ефектів по всій країні організатори сподіваються донести до глядачів ідею національної єдності, а не ідентичності.

Репетиція церемонії коронації Чарльза ||| та Камілли. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Понеділок: громадська робота

День місцевого волонтерства 8 травня завершує коронаційні вихідні. Цим самим король продемонструє свою відданість державній службі. "Велика допомога" позиціонується як спосіб надихнути на розбудову громад та підтримку місцевих територій.

Ці зусилля мають привернути увагу покоління Z, яке найбільше незадоволене монархією і вважає її застарілою інституцією. Постійні волонтери та щедрі благодійники, ці молоді люди віддають перевагу діям, а не словам. Їхня підтримка матиме вирішальне значення для майбутнього виживання монархії.

Полін Макларан, професорка маркетингу та споживчих досліджень, Лондонський королівський університет Голловей