Коронация Чарльза |||: план торжеств

Репетиция церемонии коронации Чарльза ||| и Камиллы. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Мария Кагал Редактор международного отдела

Уже в эти выходные в Великобритании пройдет долгожданная коронация Чарльза ||| и его жены Камиллы. Для Британии это национальный традиционный праздник, который будет отмечать не только королевская семья, но и вся страна.

О том, как будут проходить коронационные выходные, пишет профессор маркетинга и потребительских исследований Лондонского королевского университета Голловей Полин Макларан. Оригинал опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

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Монархия находится под давлением. Постоянные скандалы и уменьшение благосклонности со стороны молодого поколения свидетельствуют о том, что это устаревший институт, мало отвечающий современной эпохе. Традиционно в помпезности и великолепии коронационные выходные являются прекрасной возможностью для монархии продемонстрировать британской общественности свою неизменную ценность.

Три дня коронационных выходных, 6-8 мая, будут наполнены мерами, которые могут укрепить имидж и бренд монархии. Подобные праздничные мероприятия пробуждают "чувства, фантазии и веселье", которые являются ключевыми аспектами наиболее привлекательного потребительского опыта — и не сомневайтесь, коронация является потребительским опытом.

Каждый день был продуман таким образом, чтобы вызвать целый ряд чувств и реакций, побуждающих людей к взаимодействию с брендом королевской семьи.

Поклонница королевской семьи. Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

Такая вовлеченность имеет решающее значение, поскольку конституционная монархия, как в Великобритании, зависит от поддержки общественности для своего дальнейшего существования. Нигде это не проиллюстрировано так четко, как в разных странах Содружества, дистанцирующихся от британского монарха как главы государства.

По сути, этот уикенд — это о формировании впечатлений и личных воспоминаний о монархии. В прошлом эти воспоминания хранились в вырезках и фотоальбомах, передававшихся из поколения в поколение. Сейчас люди делятся ими в социальных сетях. Но они продолжают связывать друзей и семьи через поколение и гарантируют, что монархия остается неотъемлемой частью британской культуры.

Суббота: пышное зрелище

Формальным центральным событием выходных является коронация в Вестминстерском аббатстве, где коронуют короля Чарльза ІІІ и королеву Камиллу. Блестящее визуальное зрелище, начинающееся с процессии от Букингемского дворца до аббатства, с тщательно срежиссированной помпезностью и антуражем, чтобы напомнить зрителям о магии монархии.

Когда Бриллиантовая праздничная государственная карета (а позже — Золотая государственная карета), перевозящая короля и королеву-консорт, будет проезжать по королевскому маршруту, множество восторженных зрителей позволят своим мыслям перенестись в сказки их детства.

Золотая карета для Чарльза ||| и Камиллы. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Золотая карета для Чарльза ||| и Камиллы. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Золотая карета для Чарльза ||| и Камиллы. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Золотая карета для Чарльза ||| и Камиллы. Фото: REUTERS/Henry Nicholls 1 / 4

Но, пожалуй, наиболее устойчивым чувством, возникающим в этот момент, будет чувство стабильности и непрерывности, символизирующее такие традиционные действа. Историк Дэвид Старки описал монархию как "единую непрерывную линзу, через которую можно смотреть на историю Англии".

Наследие является ключевым активом королевской семьи, а коронация Чарльза ІІІ является еще одним важным звеном в ее более чем 1000-летней истории.

Свидетельством "мягкой силы" монархии является то, что среди 2000 ожидаемых гостей, которые займут свои места в аббатстве рядом с членами королевской семьи, будут иностранные высокопоставленные должностные лица и мировые лидеры — хотя, по историческому прецеденту, среди них не будет президента США Джо Байдена.

Церемония, транслируемая по всему миру, напоминает нам о глобальности британской монархии.

Репетиция церемонии коронации Чарльза ||| и Камиллы. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Коронация королевы Елизаветы II в 1953 году, впервые транслировавшаяся по телевидению, охватила 27 миллионов зрителей и 11 миллионов радиослушателей. Миллионы местных жителей и гостей заполонили улицы Лондона, чтобы посмотреть на церемонию. Мы можем ожидать подобную толпу и во время коронации Чарльза и Камиллы.

Воскресенье: праздник

Для многих людей главным событием на выходных станет праздничная встреча с соседями в воскресенье, когда по всей Великобритании пройдут уличные вечеринки. Эта уже традиционная часть британской культуры берет свое начало в 1919 году, когда в честь окончания Первой мировой войны подавали "Чай мира".

С того времени уличные вечеринки стали важной составляющей королевских мер. Официальный сайт коронации поощряет людей присоединиться к Большому обеду, предлагая загрузить материалы, которые помогут в планировании и вдохновят на творчество.

Уличные вечеринки не обязательно нравятся только монархистам. Многие люди приходят туда просто для того, чтобы пообщаться с другими и развлечься. Некоторые из них могут быть даже республиканцами или апатичными к монархии.

Поклонники королевской семьи готовятся к празднику коронации. Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

Исследование, посвященное золотому юбилею королевы в 2002 году, показало, что одна из уличных вечеринок объединила сообщество "тусовщиков" из-за их неприязни к монархии. Это же исследование показало, что главной целью организации уличной вечеринки было объединение местных общин и приветствие разнообразия, а не празднование общей национальной идентичности.

Это также анонсированная цель воскресного вечернего коронационного концерта в Виндзорском замке, который "продемонстрирует разнообразное культурное наследие страны в музыке, театре и танцах". Для будущего монархии особенно важно, чтобы ее ключевой актив, британское наследие, интерпретировалось более разнообразным способом, чем до сих пор, если она хочет оставаться актуальной.

Чтобы концерт был максимально инклюзивным, в нем, вероятно, примут участие разнородные исполнители со всей Британии и стран Содружества. Коронационный хор, который также выступит на концерте, является отличным примером этого. В его состав входят представители сообществ беженцев, ЛГБТК+ и люди с нарушением слуха, а также виртуальный хор, в состав которого войдут певцы со всего Содружества.

Репетиция церемонии коронации Чарльза ||| и Камиллы. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

С помощью высокотехнологичных иллюминаций с дисплеями из дронов и других сложных эффектов по всей стране организаторы надеются донести до зрителей идею национального единства, а не идентичности.

Понедельник: общественная работа

День местного волонтерства 8 мая завершает коронационные выходные. Тем самым король продемонстрирует свою преданность государственной службе. "Большая помощь" позиционируется как способ вдохновить развитие общин и поддержку местных территорий.

Эти усилия должны привлечь внимание поколения Z, которое наиболее недовольно монархией и считает ее устаревшим институтом. Постоянные волонтеры и щедрые благотворители, эти молодые люди предпочитают действия, а не слова. Их поддержка будет решающей для будущего выживания монархии.

Полин Макларан, профессор маркетинга и потребительских исследований, Лондонский королевский университет Голловей