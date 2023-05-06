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Король Чарльз ІІІ вместе с семьей вышел поздороваться с поклонниками

6 мая 2023 02:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Король Чарльз ІІІ вместе с семьей вышел поздороваться с поклонниками
Король Чарльз III покидает после посещения Пасхальной Утрени в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в Беркшире. Фото: Yui Mok/Pool via REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Королевская семья неожиданно вышла к поклонникам, на что толпа безумно отреагировал возгласами "Боже, храни короля!" и "Гип-гип, ура!". Люди расположились за несколько дней до коронации, заняв лучшие места.

Об этом сообщает CBS News.

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Король Чарльз, принц Уильям и принцесса Кейт Миддлтон взволновали своих поклонников. Они устроили сюрприз — неожиданно вышли к людям после обеда, чтобы поздравить их перед коронацией.

Люди расположились уже через несколько дней, стремясь зарезервировать лучшие места, чтобы наблюдать за коронационной процессией, когда король и его жена, королева-консорт Камилла поедут в Вестминстерское аббатство и обратно.

"Я сказала ему: "Приветствую с завтрашним днем", и он вернулся к нам и пожал нам руки", — поделилась Джоан, которой посчастливилось пообщаться с королем.

Интересно, что короля спросили, нервничает ли перед коронацией, в ответ он лишь улыбнулся. Впоследствии он рассказал поклонникам несколько шуток.

Король Великобритании Чарльз III поздравляет доброжелателей у Букингемского дворца в Лондоне за день до своей коронации в Вестминстерском аббатстве. Фото: AP / Тоби Мелвилл

Напомним, что уже в эти выходные в Великобритании пройдет долгожданная коронация Чарльза III и его жены Камиллы. Для Британии это национальный традиционный праздник, который будет отмечать не только королевская семья, но и вся страна.

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