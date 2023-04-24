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Косово пройшло перший етап членства в Раді Європи

24 квітня 2023 20:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Косово пройшло перший етап членства в Раді Європи
Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті. Фото: росЗМІ
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Косово успішно пройшло перший етап членства в Раді Європи. Країна отримала понад дві третини необхідних голосів на підтримку заявки на вступ.

Про це повідомив прем'єр-міністр Косова Альбін Курті.

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Що відомо

"Комітет міністрів держав-членів більш ніж двома третинами необхідних голосів сьогодні підтримав заявку Косово на вступ до Ради Європи, тим самим завершивши перший етап для повноправного членства в цій важливій міжнародній організації", — написав Курті.

За його словами, Косово стане додатковою цінністю для Ради Європи.

"Рада Європи додасть цінності демократії, правам людини та верховенству права в нашій країні. Я дякую Міністерству закордонних справ та діаспори, міністру Герваллі, заступнику міністра Ахметі та їхнім командам за безперервну роботу, а також нашим партнерам та країнам-членам за підтримку", — прем'єр Косово.

Нагадаємо, нещодавно Косово приєдналося до санкцій США щодо ПВК "Вагнера". Причина не лише у підривній діяльності угруповання в Україні, але й активізації у Західних Балканах.

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