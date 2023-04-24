Косово пройшло перший етап членства в Раді Європи

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті. Фото: росЗМІ

Косово успішно пройшло перший етап членства в Раді Європи. Країна отримала понад дві третини необхідних голосів на підтримку заявки на вступ.

Про це повідомив прем'єр-міністр Косова Альбін Курті.

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"Комітет міністрів держав-членів більш ніж двома третинами необхідних голосів сьогодні підтримав заявку Косово на вступ до Ради Європи, тим самим завершивши перший етап для повноправного членства в цій важливій міжнародній організації", — написав Курті.

За його словами, Косово стане додатковою цінністю для Ради Європи.

"Рада Європи додасть цінності демократії, правам людини та верховенству права в нашій країні. Я дякую Міністерству закордонних справ та діаспори, міністру Герваллі, заступнику міністра Ахметі та їхнім командам за безперервну роботу, а також нашим партнерам та країнам-членам за підтримку", — прем'єр Косово.

Нагадаємо, нещодавно Косово приєдналося до санкцій США щодо ПВК "Вагнера". Причина не лише у підривній діяльності угруповання в Україні, але й активізації у Західних Балканах.