Косово прошло первый этап членства в Совете Европы

Премьер-министр Косово Альбин Курти. Фото: росСМИ

Косово успешно прошло первый этап членства в Совете Европы. Страна получила более двух третей необходимых голосов в поддержку заявки на поступление.

Об этом сообщил премьер-министр Косово Альбин Курти.

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"Комитет министров государств-членов более чем двумя третями необходимых голосов сегодня поддержал заявку Косово на вступление в Совет Европы, тем самым завершив первый этап для полноправного членства в этой важной международной организации", — написал Курти.

По его словам, Косово станет дополнительной ценностью для Совета Европы.

"Совет Европы придаст ценности демократии, правам человека и верховенству права в нашей стране. Я благодарю Министерство иностранных дел и диаспоры, министра Гервалли, заместителя министра Ахмети и их команды за непрерывную работу, а также наших партнеров и стран-членов за поддержку", — Премьер Косово.

Напомним, недавно Косово присоединилось к санкциям США в отношении ЧВК "Вагнера". Причина не только в взрывной деятельности группировки в Украине, но и активизации в Западных Балканах.