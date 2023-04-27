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Красовського образили у “ДНР”: пропагандист вчинив істерику

27 квітня 2023 14:36
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Красовського образили у “ДНР”: пропагандист вчинив істерику
Ведучим Russia Today погребували навіть у Пушиліна. Фото: rbk.ru
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Російський пропагандист Антон Красовський, який закликав топити українських дітей, поскаржився, що йому не раді у самопроголошеній "ДНР". Про це пропагандист написав у своєму телеграм-каналі.

Деталі

За словами Красовського, під час поїздки до Донецька його продюсера "послали" у сепаратистській адміністрації.

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"Продюсер мій зателефонував сьогодні до адміністрації ДНР. "Красовський просить". Відповідь: "Не найкраща рекомендація", — написав Красовський і ображено запитав: "Чи потрібні ми тут?"

Антон Красовський - скріншот
Скріншот: t.me/krasovkin

Засмутившися, пропагандист запропонував користувачам опитування "Чи потрібні репортажі Красовського з Донецька", але результат його не порадував.

Антон Красовський - скріншот
Скріншот: t.me/krasovkin

Після цього Красовський вибухнув цілою серією істеричних постів, звинувачуючи недоброзичливців у накрутці голосування, а також поскаржився на погрози та образи, яких він зазнає у соцмережах.

Антон Красовський - скріншот
Скріншот: t.me/krasovkin
Антон Красовський - скріншот
Скріншот: t.me/krasovkin
Антон Красовський - скріншот
Скріншот: t.me/krasovkin

Зрештою нерви пропагандиста не витримали, і він повідомив, що вже залишив Донбас і перебуває в російському Ростові.

Антон Красовський - скріншот
Скріншот: t.me/krasovkin

"Ми вже в Ростові, тому що голосування, яке було проведено ботами, видавило нас із Донецька", — заявив Красовський у своєму відеозверненні.

Нагадаємо, раніше Антон Красовський вчинив істерику через безпілотник, що впав під Коломною, недалеко від дачі пропагандиста. Також Красовського неябияк налякала доля "воєнкора" Владлена Татарського: "Наступним можу бути я!" — заявив він.

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