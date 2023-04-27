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Красовского обидели в “ДНР”: пропагандист устроил истерику

27 апреля 2023 14:36
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Красовского обидели в “ДНР”: пропагандист устроил истерику
Ведущим Russia Today побрезговали даже у Пушилина. Фото: rbk.ru
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Российский пропагандист Антон Красовский, призывавший топить украинских детей, пожаловался, что ему не рады в самопровозглашенной "ДНР". Об этом пропагандист написал в своем телеграм-канале.

Подробности

По словам Красовского, во время поездки в Донецк его продюсера "послали" в сепаратистской администрации.

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"Продюсер мой позвонил сегодня в администрацию ДНР. "Красовский просит". Ответ: "Не лучшая рекомендация", — написал Красовский и обиженно задался вопросом: "Нужны ли мы тут?"

Антон Красовський - скріншот
Скриншот: t.me/krasovkin

В расстроенных чувствах пропагандист предложил пользователям опрос "Нужны ли репортажи Красовского из Донецка", но результат его не порадовал.

Антон Красовський - скріншот
Скриншот: t.me/krasovkin

После этого Красовский разразился целой серией истеричных постов, обвиняя недоброжелателей в накрутке голосования, а также пожаловался на угрозы и оскорбления, которым он подвергается в соцсетях.

Антон Красовський - скріншот
Скриншот: t.me/krasovkin
Антон Красовський - скріншот
Скриншот: t.me/krasovkin
Антон Красовський - скріншот
Скриншот: t.me/krasovkin

В конце концов, нервы пропагандиста не выдержали, и он записал видео, в котором утверждает, что уже покинул Донбасс и находится в российском Ростове.

Антон Красовський - скріншот
Скриншот: t.me/krasovkin

"Мы уже в Ростове, потому что голосование, которое было проведено ботами, выдавило нас из Донецка", — заявил Красовский в своем видеообращении.

Напомним, ранее Антон Красовский закатил истерику из-за беспилотника, упавшего под Коломной, поблизости от дачи пропагандиста. Также Красовского сильно напугала судьба "военкора" Владлена Татарского: "Следующим могу быть я!" — заявил он.

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