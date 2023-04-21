Країни G7 обговорюють питання повної заборони на експорт до Росії

Представники країн "Великої сімки". Фото: YUICHI YAMAZAKI/Pool via REUTERS

Країни "Великої сімки" (G7) розглядають можливість майже повної заборони експорту до Росії. Офіційні особи обговорюють цю ідею перед самітом в Японії наступного місяця.

Про це повідомляє Reuters.

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Видання Bloomberg пише, що Сполучені Штати Америки та союзники України розглядають можливість повної заборони на більшу частину експорту до Росії.

Відповідаючи на запитання про інформацію Bloomberg, головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно сказав, що уряд знає про це, але утримався від коментарів щодо обміну думками між країнами G7 та країнами-однодумцями щодо можливих подальших санкцій проти Росії.

"Для якнайшвидшого припинення російської агресії важливо, щоб G7 залишалася єдиною щодо суворих санкцій проти Росії та рішучої підтримки України", — сказав Мацуно.

Нагадаємо, Велика Британія на зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки" нагадала про ядерні погрози Росії. Британська делегація наголосила, що G7 має бути готовою до будь-яких кроків РФ.

Також ми писали, що міністри закордонних справ країн G7 уклали комюніке після двох днів переговорів у японському містечку Каруїдзава, в якому попередили, що ті, хто допомагає Росії у війні проти України, зіштовхнуться із серйозними наслідками.

Додамо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що представники G7 мають довести президенту Росії Володимиру Путіну, що він не досягне свої мети в Україні.