Міністри G7 пригрозили високою ціною тим, хто допомагає РФ у війні проти України

Міністри групи "Великої сімки". Фото: Reuters

У вівторок міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) уклали комюніке після двох днів переговорів у японському містечку Каруїдзава, в якому попередили, що ті, хто допомагає Росії у війні проти України, зіштовхнуться із серйозними наслідками.

Про це йдеться у комюніке.

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Дипломати семи світових економік закликали треті сторони припинити допомогу Росії у веденні війни та попередили, що ті, хто ухиляється від санкцій та підтримує Росію зброєю, заплатять високу ціну. Міністри також обіцяли посилити координацію для запобігання постачанню зброї третіми сторонами до Росії і продовжити вживати заходів проти тих, хто матеріально підтримує Росію.

Вони також засудили безвідповідальну ядерну риторику Росії та її обіцянку розгорнути ядерну зброю у Білорусі, називаючи це неприйнятним.

Ця заява є ще одним доказом того, що міжнародна спільнота продовжує засуджувати Росію за її агресивні дії в Україні та підтримувати українську територіальну цілісність. Водночас це також вказує на те, що країни G7 не готові приймати пасивну позицію та вживатимуть активних заходів проти тих, хто підтримує Росію у її діях.

Нагадаємо, що міністри клімату та енергетики країн G7 зобов'язалися прискорити поступову відмову від копалин палива для досягнення нульового викиду вуглекислого газу не пізніше 2050 року. Водночас під час зустрічі в японському місті Саппоро міністрам так і не вдалося дійти згоди щодо встановлення кінцевого терміну для припинення використання вугільної енергії.