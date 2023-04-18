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Министры G7 пригрозили высокой ценой тем, кто помогает РФ в войне против Украины

18 апреля 2023 08:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Министры G7 пригрозили высокой ценой тем, кто помогает РФ в войне против Украины
Министры группы "Большой семерки". Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во вторник, министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) заключили коммюнике после двух дней переговоров в японском городке Каруидзава, в котором предупредили, что те, кто помогает России в войне против Украины, столкнутся с серьезными последствиями.

Об этом говорится в коммюнике.

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Дипломаты семи мировых экономик призвали третьи стороны прекратить помощь России в ведении войны и предупредили, что те, кто уклоняется от санкций и поддерживает Россию оружием, заплатят высокую цену. Министры также обещали усилить координацию для предотвращения поставок оружия третьими сторонами в Россию и продолжить принимать меры против тех, кто материально поддерживает Россию.

Они также осудили безответственную ядерную риторику России и ее обещание развернуть ядерное оружие в Беларуси, называя это неприемлемым.

Это заявление является еще одним доказательством того, что международное сообщество продолжает осуждать Россию за ее агрессивные действия в Украине и поддерживать украинскую территориальную целостность. В то же время, это также указывает на то, что страны G7 не готовы принимать пассивную позицию и будут принимать активные меры против тех, кто поддерживает Россию в ее действиях.

Напомним, что министры климата и энергетики стран G7 обязались ускорить постепенный отказ от ископаемого топлива для достижения нулевого выброса углекислого газа позже 2050 года. В то же время во время встречи в японском городе Саппоро министрам так и не удалось прийти к согласию по установлению конечного срока для прекращения использования угольной энергии.

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