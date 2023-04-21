Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Страны G7 обсуждают вопрос полного запрета на экспорт в Россию arrow

Страны G7 обсуждают вопрос полного запрета на экспорт в Россию

21 апреля 2023 08:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Страны G7 обсуждают вопрос полного запрета на экспорт в Россию
Представители стран "Группы семи". Фото: YUICHI YAMAZAKI/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Страны "Группы семи" (G7) рассматривают возможность почти полного запрета на экспорт в Россию. Официальные лица обсуждают эту идею перед саммитом в Японии в следующем месяце.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Запрет экспорта в РФ

Bloomberg пишет, что Соединенные Штаты Америки и союзники Украины рассматривают возможность полного запрета на большую часть экспорта в Россию.

Отвечая на вопрос об информации Bloomberg, главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сказал, что правительство знает об этом, но воздержалось от комментариев об обмене мнениями между странами G7 и странами-единомышленниками по поводу возможных дальнейших санкций против России.

"Для скорейшего прекращения российской агрессии важно, чтобы G7 оставалась единственной в отношении строгих санкций против России и решительной поддержки Украины", — сказал Мацуно.

Напомним, Великобритания на встрече министров иностранных дел "Группы семи" напомнила о ядерных угрозах России. Британская делегация подчеркнула, что G7 должна быть готова к любым шагам РФ.

Также мы писали, что министры иностранных дел стран G7 заключили коммюнике после двух дней переговоров в японском городке Каруидзава, в котором предупредили, что помогающие России в войне против Украины столкнутся с серьезными последствиями.

Добавим, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что представители G7 должны доказать президенту России Владимиру Путину, что он не достигнет своих целей в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас