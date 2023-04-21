Страны G7 обсуждают вопрос полного запрета на экспорт в Россию

Представители стран "Группы семи". Фото: YUICHI YAMAZAKI/Pool via REUTERS

Страны "Группы семи" (G7) рассматривают возможность почти полного запрета на экспорт в Россию. Официальные лица обсуждают эту идею перед саммитом в Японии в следующем месяце.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Запрет экспорта в РФ

Bloomberg пишет, что Соединенные Штаты Америки и союзники Украины рассматривают возможность полного запрета на большую часть экспорта в Россию.

Отвечая на вопрос об информации Bloomberg, главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сказал, что правительство знает об этом, но воздержалось от комментариев об обмене мнениями между странами G7 и странами-единомышленниками по поводу возможных дальнейших санкций против России.

"Для скорейшего прекращения российской агрессии важно, чтобы G7 оставалась единственной в отношении строгих санкций против России и решительной поддержки Украины", — сказал Мацуно.

Напомним, Великобритания на встрече министров иностранных дел "Группы семи" напомнила о ядерных угрозах России. Британская делегация подчеркнула, что G7 должна быть готова к любым шагам РФ.

Также мы писали, что министры иностранных дел стран G7 заключили коммюнике после двух дней переговоров в японском городке Каруидзава, в котором предупредили, что помогающие России в войне против Украины столкнутся с серьезными последствиями.

Добавим, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что представители G7 должны доказать президенту России Владимиру Путину, что он не достигнет своих целей в Украине.