Країни НАТО будуть навчатися в Балтійському морі відбивати напад РФ

Корабель НАТО. Фото: Twitter/Yörük Işık

Країни НАТО проведуть навчання в Балтійському морі за участю близько 30 кораблів і понад 3000 західних військовослужбовців. Вони вперше будуть відпрацьовувати, як реагувати на російську атаку.

Про це повідомляє Reuters.

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Навчання НАТО в Балтійському морі

"Ми посилаємо Росії чіткий сигнал про пильність: тільки не при нас. Надійне стримування має містити в собі можливість нападу", — сказав віцеадмірал Ян Крістіан Каак у Берліні.

У двотижневих навчаннях "Північне узбережжя", які розпочнуться 9 вересня, будуть тренуватися війська з усіх країн НАТО, які мають відношення до Балтійського моря. Крім цього на навчання також запросили Швецію, США, Канаду, Нідерланди, Бельгію та Францію. Вони відпрацьовуватимуть амфібійні операції і удари з моря на суходіл.

Каак розповів, що США мають відправити на ці навчання свій корабель Mesa Verde. Його довжина складає понад 200 метрів, і він призначений для того, аби перевозити та висаджувати приблизно 800 піхотинців. Навчання відбудуться біля берегів Латвії та Естонії.

"Фінляндія і країни Балтії майже на 100% залежать від морських шляхів постачання через Балтійське море. Якщо Сувальський коридор буде заблоковано — а це легко зробити, оскільки там лише дві дороги і одна залізнична гілка, — то у нас залишаться тільки морські шляхи, і саме через них нам доведеться пробиватися", — зазначив Каак.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на прогресі, який українська армія демонструє проти російських сил на передовій. При цьому він оцінив зусилля Збройних сил України, наголошуючи на їхній здатності переходити в наступ і долати міцні оборонні позиції противника.