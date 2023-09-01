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Страны НАТО будут учиться в Балтийском море отражать нападение РФ

1 сентября 2023 23:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Страны НАТО будут учиться в Балтийском море отражать нападение РФ
Корабль НАТО. Фото: Twitter/Yörük Işık
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Страны НАТО проведут учения в Балтийском море с участием около 30 кораблей и более 3000 западных военнослужащих. Они в первый раз будут отрабатывать, как реагировать на российскую атаку.

Об этом сообщает Reuters.

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"Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: только не при нас. Надежное сдерживание должно включать в себя возможность нападения", — сказал вице-адмирал Ян Кристиан Каак в Берлине.

В двухнедельных учениях "Северное побережье", которые начнутся 9 сентября, будут тренироваться войска из всех стран НАТО, которые имеют отношение к Балтийскому морю. Кроме этого на учения также пригласили Швецию, США, Канаду, Нидерланды, Бельгию и Францию. Они будут отрабатывать амфибийные операции и удары с моря на сушу.

Каак рассказал, что США должны отправить на эти учения свой корабль Mesa Verde. Его длина составляет более 200 метров, и он предназначен для того, чтобы перевозить и высаживать около 800 пехотинцев. Учения пройдут у берегов Латвии и Эстонии.

"Финляндия и страны Балтии почти на 100% зависят от морских путей снабжения через Балтийское море. Если Сувальский коридор будет заблокирован — а это легко сделать, поскольку там всего две дороги и одна железнодорожная ветка, — то у нас останутся только морские пути, и именно через них нам придется пробиваться", — отметил Каак.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил прогресс, который украинская армия демонстрирует против российских сил на передовой. При этом он оценил усилия Вооруженных сил Украины, отмечая их способность переходить в наступление и преодолевать прочные оборонительные позиции противника.

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