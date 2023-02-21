Кремль розробив план захоплення Білорусі до 2023 року: що відомо

Кремль розробив план "лагідного" захоплення Білорусі: ЗМІ оприлюднили подробиці
Журналісти дізналися про таємний план кремля, згідно з яким росія планує захопити повністю Білорусь до 2030 року. Громадянам Білорусі планувалося видавати за спрощеною процедурою паспорт рф, а російська була б єдиною державною мовою.
Про це йдеться у розслідування російського видання Центр "Досьє".
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Що відомо про план захоплення Білорусі
Називається цей документ "Стратегічні цілі російської федерації на білоруському напрямі", і там відкрито йдеться про те, що до 2030 року політика, економіка та військовий потенціал Білорусі будуть повністю під контролем кремля.
Розробка над цим планом розпочалася ще у 2021 році, і містить у собі документ 17 сторінок. Вони поділені на три часові категорії: короткострокові (до 2022 року), середньострокові (до 2025 року) та далекострокові (2030 рік).
Реалізація плану
У план входить "гармонізація" російських і білоруських законів, "узгоджена зовнішня і оборонна політика" і "торгово-економічне співробітництво" на основі інтересів росії.
Також у плані йдеться про "забезпечення переважного впливу російської федерації в суспільно-політичній, торговельно-економічній, науково-освітній та культурно-інформаційній сферах" Білорусі.
Журналісти також зазначили, що "з метою створення прошарку росіян, зацікавлених в інтеграції", планується встановити російську мову основною, а також видавати паспорти за спрощеною процедурою.
У розробці плану брали участь Генштаб збройних сил рф, співробітники ГРУ, СЗР, ФСБ і відділ адміністрації президента, співробітники якого курували інтереси Кремля в Південній Осетії і Абхазії та взаємодію з самопроголошеними "ДНР" і "ЛНР".
Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни писали, що кремль хоче поглинути елементи оборонної промисловості Білорусі. Мовляв, росія має намір посилити свою армію для підтримки тривалої війни проти України.
Також в українській розвідці раніше заявили, що Кремль продовжує тиснути на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо вступу у війну. Однак офіційний Мінськ поки не має ані сил, ані засобів для наступу.