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Кремль разработал план "ласкового" захвата Беларуси: СМИ обнародовали подробности

21 февраля 2023 11:30
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Кремль разработал план захвата Беларуси до 2023 года: что известно
По данным СМИ, россия планировала захватить Беларусь до 2030 года
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Журналисты узнали о тайном плане кремля, согласно которому Россия планирует захватить полностью Беларусь до 2030 года. Гражданам Беларуси планировалось выдавать по упрощенной процедуре паспорт россии, а русский был бы единственным государственным языком.

Об этом говорится в расследовании российского издания Центр "Досье".

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Что известно о плане захвата Беларуси

Называется этот документ "Стратегические цели российской федерации на белорусском направлении", и там открыто говорится, что к 2030 году политика, экономика и военный потенциал Беларуси будут полностью под контролем кремля.

Разработка над этим планом началась еще в 2021 году и включает в себя документ 17 страниц. Они разделен на три временных категории: краткосрочные (до 2022 года), среднесрочные (до 2025 года) и дальнесрочные (2030 год).

Реализация плана

В план входит "гармонизация" российских и белорусских законов, "согласованная внешняя и оборонная политика" и "торгово-экономическое сотрудничество" на основе интересов россии.

Также в плане речь идет об "обеспечении преимущественного влияния российской федерации в общественно-политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-информационной сферах" Беларуси.

Журналисты также отметили, что "в целях создания прослойки россиян, заинтересованных в интеграции", планируется установить русский язык основным, а также выдавать паспорта по упрощенной процедуре.

В разработке плана участвовали Генштаб вооруженных сил рф, сотрудники ГРУ, СВР, ФСБ и отдел администрации президента, сотрудники которого курировали интересы Кремля в Южной Осетии и Абхазии и взаимодействие с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, ранее в Институте изучения войны писали, что кремль хочет поглотить элементы оборонной промышленности Беларуси. Мол, россия намерена усилить свою армию для поддержки длительной войны против Украины.

Также в украинской разведке ранее заявили, что кремль продолжает давить на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о вступлении в войну. Однако у официального Минска пока нет ни сил, ни средств для наступления.

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