Кулеба прокоментував переговори Путіна та Ердогана щодо "зернової угоди"

Міністр інозених справ України Дмитро Кулеба. Фото:

Чорноморська зернова угода неодмінно має бути відновлена. Але це має статися не за рахунок виконання забаганок і шантажу Російської Федерації.

На цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив під час спілкування з журналістами в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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Переговори Путіна і Ердогана

Очільник МЗС України прокоментував сьогоднішню зустріч президентів РФ Володимира Путіна і Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана щодо зернової угоди.

"Якщо хтось зустрічається без України, це не значить, що вони говорять без України. Україна, як тінь батька Гамлета, ми завжди присутні", — сказав він.

У цьому контексті Кулеба нагадав, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан нещодавно відвідав Київ. "Ми мали дуже предметні розмови, потім він поїхав у Москву. Ми абсолютно розуміємо загальну логіку обговорення", — підкреслив міністр закордонних справ.

"Чорноморська зернова ініціатива має бути відновлена. Вона має бути відновлена не за рахунок шантажу, виконання забаганок Російської Федерації. Бо ніяких правових чи політичних підстав для виходу росіян із угоди не було. Якщо зараз іти їм на поступки, вони повернуться, через місяць знову вийдуть і висунуть нові умови. Це просто класичний шантаж", — наголосив Кулеба.

Він також додав, що Росії не можна вірити, тому потрібно розвивати альтернативні морські коридори для Чорноморської зернової ініціативи.

Узгодження позиції з Україною

Дмитро Кулеба наголосив, що у відносинах між лідерами України та Туреччини існує довіра. Він висловив сподівання, що вже скоро Президент Українизустрінетьсяз турецьким колегою.

"Я переконаний, що за результатами бесіди Ердогана з Путіним відбудеться контакт між президентом Ердоганом та президентом Зеленським", — заявив глава українського МЗС.

Раніше ми розповідали, президент Росії Володимир Путін на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом 4 вересня в Сочі заявив, що він відкритий для обговорення участі Росії в зерновій угоді. Ердоган підкреслив, що питання зернового коридору з Україною є надзвичайно важливим у цих переговорах.

Також ми інформували, що 4 вересня, відбудуться переговори між президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та російським диктатором Володимиром Путіним. Глава Туреччини вже прибув у Сочі. За інформацією ЗМІ, він запропонує Путіну посередництво в мирних переговорах з Україною.