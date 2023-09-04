Кулеба прокомментировал переговоры Путина и Эрдогана по "зерновому соглашению"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото:

Черноморское зерновое соглашение непременно должно быть возобновлено. Но это должно произойти не за счет выполнения прихотей и шантажа Российской Федерации.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил во время общения с журналистами в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

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Переговоры Путина и Эрдогана

Глава МИД Украины прокомментировал сегодняшнюю встречу президентов РФ Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по зерновому соглашению.

"Если кто-то встречается без Украины, это не значит, что они говорят без Украины. Украина как тень отца Гамлета, мы всегда присутствуем" , — сказал он.

В этом контексте Кулеба напомнил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан недавно посетил Киев. "У нас были очень предметные разговоры, потом он уехал в Москву. Мы абсолютно понимаем общую логику обсуждения", — подчеркнул министр иностранных дел.

"Черноморская зерновая инициатива должна быть возобновлена. Она должна быть возобновлена не за счет шантажа, выполнения прихотей Российской Федерации. Потому что никаких правовых или политических оснований для выхода россиян из соглашения не было. Если сейчас идти им на уступки, они вернутся, через месяц снова выйдут и выдвинут новые условия. Это просто классический шантаж", — подчеркнул Кулеба.

Он также добавил, что России нельзя верить, поэтому необходимо развивать альтернативные морские коридоры для Черноморской зерновой инициативы.

Согласование позиции с Украиной

Дмитрий Кулеба отметил, что в отношениях между лидерами Украины и Турции существует доверие. Он выразил надежду, что уже скоро Президент Украины встретится с турецким коллегой.

"Я убежден, что по результатам беседы Эрдогана с Путиным состоится контакт между президентом Эрдоганом и президентом Зеленским", — заявил глава украинского МИД.

Ранее мы рассказывали, что президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября в Сочи заявил, что он открыт для обсуждения участия России в зерновом соглашении. Эрдоган подчеркнул, что вопрос зернового коридора с Украиной чрезвычайно важен в этих переговорах.

Также мы информировали, что 4 сентября, состоятся переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским диктатором Владимиром Путиным. Глава Турции уже прибыл в Сочи. По информации СМИ, он предложит Путину посредничество в мирных переговорах с Украиной.