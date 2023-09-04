Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Кулеба прокомментировал переговоры Путина и Эрдогана по "зерновому соглашению" arrow

Кулеба прокомментировал переговоры Путина и Эрдогана по "зерновому соглашению"

4 сентября 2023 23:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Кулеба прокомментировал переговоры Путина и Эрдогана по "зерновому соглашению"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото:
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Черноморское зерновое соглашение непременно должно быть возобновлено. Но это должно произойти не за счет выполнения прихотей и шантажа Российской Федерации.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил во время общения с журналистами в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

Читайте также:

Переговоры Путина и Эрдогана

Глава МИД Украины прокомментировал сегодняшнюю встречу президентов РФ Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по зерновому соглашению.

"Если кто-то встречается без Украины, это не значит, что они говорят без Украины. Украина как тень отца Гамлета, мы всегда присутствуем" , — сказал он.

В этом контексте Кулеба напомнил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан недавно посетил Киев.

"У нас были очень предметные разговоры, потом он уехал в Москву. Мы абсолютно понимаем общую логику обсуждения", — подчеркнул министр иностранных дел.

"Черноморская зерновая инициатива должна быть возобновлена. Она должна быть возобновлена не за счет шантажа, выполнения прихотей Российской Федерации. Потому что никаких правовых или политических оснований для выхода россиян из соглашения не было. Если сейчас идти им на уступки, они вернутся, через месяц снова выйдут и выдвинут новые условия. Это просто классический шантаж", — подчеркнул Кулеба.

Он также добавил, что России нельзя верить, поэтому необходимо развивать альтернативные морские коридоры для Черноморской зерновой инициативы.

Согласование позиции с Украиной

Дмитрий Кулеба отметил, что в отношениях между лидерами Украины и Турции существует доверие. Он выразил надежду, что уже скоро Президент Украины встретится с турецким коллегой.

"Я убежден, что по результатам беседы Эрдогана с Путиным состоится контакт между президентом Эрдоганом и президентом Зеленским", — заявил глава украинского МИД.

Ранее мы рассказывали, что президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября в Сочи заявил, что он открыт для обсуждения участия России в зерновом соглашении. Эрдоган подчеркнул, что вопрос зернового коридора с Украиной чрезвычайно важен в этих переговорах.

Также мы информировали, что 4 сентября, состоятся переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским диктатором Владимиром Путиным. Глава Турции уже прибыл в Сочи. По информации СМИ, он предложит Путину посредничество в мирных переговорах с Украиной.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Зеленский поедет на сессию ООН: Кислица озвучил главные темы

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз