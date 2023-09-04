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Чи вдасться реанімувати "зернову угоду": підсумки переговорів Путіна та Ердогана

4 вересня 2023 17:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Чи вдасться реанімувати "зернову угоду": підсумки переговорів Путіна та Ердогана
Зустріч Путіна та Ердогана в Сочі. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом 4 вересня в Сочі заявив, що він відкритий для обговорення участі Росії в зерновій угоді. Ердоган підкреслив, що питання зернового коридору з Україною є надзвичайно важливим у цих переговорах.

Про це повідомляє Reuters.

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"Усі чекають, що вийде з нашої сьогоднішньої зустрічі. Я вважаю, що повідомлення на прес-конференції після зустрічі стане важливим кроком для всього світу, особливо для африканських країн", — цитує Reuters слова Ердогана, які закликають Росію повернутися до зернової ініціативи.

У той же час Путін сказав Ердогану, що Росія відкрита для обговорення чорноморської зернової угоди.

"Я знаю, що ви маєте намір підняти питання зернової угоди, Ми відкриті для переговорів з цього питання", — сказав Путін Ердогану.

Згоди по "зерновій угоді" не досягнуто

В свою чергу роЗМІ підкреслили, що наразі ніяких домоленостей щодо "зернової угоди" між Путіним та Ердоганом немає.

"Загалом вважаю, що "звірка годинника", що відбулася, була вельми спільною. Хочу висловити вдячність пану Ердогану за змістовний діалог", — наводять росЗМІ слова диктатора Путіна.

Вони додали, що такі слова Президента РФ свідчать, що нової "зернової угоди" прямо зараз укладено не буде.

В свою чергу, Ердоган заявив, що буде підготовлено новий пакет до "зернової угоди щодо лінії ООН.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган прибув на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони вже почали перемовини.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні, 4 вересня, відбудуться переговори між президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та російським диктатором Володимиром Путіним. Глава Туреччини вже прибув у Сочі. За інформацією ЗМІ, він запропонує Путіну посередництво в мирних переговорах з Україною.

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