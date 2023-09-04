Удастся ли реанимировать "зерновое соглашение": итоги переговоров Путина и Эрдогана

Встреча Путина и Эрдогана в Сочи. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом 4 сентября в Сочи заявил, что открыт для обсуждения участия России в зерновом соглашении. Эрдоган подчеркнул, что вопрос зернового коридора с Украиной чрезвычайно важен в этих переговорах.

Об этом сообщает Reuters.

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"Все ждут, что выйдет из нашей сегодняшней встречи. Я считаю, что сообщение на пресс-конференции после встречи станет важным шагом для всего мира, особенно для африканских стран", — цитирует Reuters слова Эрдогана, призывающие Россию вернуться к зерновой инициативе.

В то же время Путин сказал Эрдогану, что Россия открыта для обсуждения черноморского зернового соглашения.

"Я знаю, что вы намерены поднять вопрос зернового соглашения, Мы открыты для переговоров по этому вопросу", — сказал Путин Эрдогану.

Согласия по "зерновому соглашению" не достигнуты

В свою очередь РОСМИ подчеркнули, что пока никаких домоленостей по поводу "зернового соглашения" между Путиным и Эрдоганом нет.

"В целом считаю, что "состоявшаяся сверка часов" была весьма общей. Хочу выразить благодарность господину Эрдогану за содержательный диалог", — приводят росСМИ слова диктатора Путина.

Они добавили, что такие слова Президента РФ свидетельствуют, что новое "зерновое соглашение" прямо сейчас заключено не будет.

В свою очередь, Эрдоган заявил, что будет подготовлен новый пакет к "зерновому соглашению по линии ООН".

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Они уже начали переговоры.

Ранее мы сообщали, что сегодня, 4 сентября, состоятся переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским диктатором Владимиром Путиным. Глава Турции уже прибыл в Сочи. По информации СМИ, он предложит Путину посредничество в мирных переговорах с Украиной.