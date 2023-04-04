Кулеба розповів, що у Брюсселі відбулася розмова про членство України в НАТО

Дмитро Кулеба

Очільник МЗС Дмитро Кулеба розповів, що під час засідання Комісії Україна-НАТО відбулася відверта розмова. Вона була з приводу позиції деяких країн, що "членство України в Альянсі не на часі".

Про це Кулеба сказав на брифінгу за підсумками засідання, передає Укрінформ.

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"Тезисно скажу так: що я сказав усе, що Україна думає з приводу аргументу деяких країн про те, що членство України в НАТО не на часі, натомість на часі максимальне зміцнення підтримки України. Ми мали відверту розмову на цю тему і в буквальному сенсі сказали все, що думаємо. Тепер союзники мають між собою це обговорити і нарешті вийти на чіткий результат, який буде досягнуто під час саміту у Вільнюсі", — розповів Кулеба.

Міністр закордонних справ України повідомив, що його основним меседжем до членів Альянсу було те, що Вільнюс 2023 року буде нагодою виправити помилки Бухареста 2008 року.

За словами Кулеби, Україна однозначно буде прагнути членства в Альянсі, і позиція, що єдиним шляхом гарантування євроатлантичної безпеки є повноцінне членство країни в НАТО, пролунала на сьогоднішніх зустрічах.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дякує генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за проведення Комісії Україна-НАТО і знову заявляє, що має намір обговорювати членство України в Альянсі.

Також ми писали, Кулеба говорив, що сьогодні в Україні на полі бою визначається майбутнє євроатлантичної безпеки, і вступ країни до ЄС та НАТО забезпечить безпеку Європи на десятиліття.

Додамо, Президента України Володимира Зеленського запросили на липневий саміт НАТО. Він відбудеться у Вільнюсі.