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Кулеба рассказал, что в Брюсселе состоялся разговор о членстве Украины в НАТО

4 апреля 2023 23:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Дмитрий Кулеба
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что во время заседания Комиссии Украина-НАТО состоялся откровенный разговор. Он был по поводу позиции некоторых стран, что "членство Украины в Альянсе не на времени".

Об этом Кулеба сказал на брифинге по итогам заседания, передает Укринформ.

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"Тезисно скажу так: что я сказал все, что Украина думает по поводу аргумента некоторых стран о том, что членство Украины в НАТО не актуально, зато актуально максимальное укрепление поддержки Украины. Мы имели откровенный разговор на эту тему и в буквальном смысле сказали все, что думаем. Теперь союзники должны между собой это обсудить и наконец выйти на четкий результат, который будет достигнут во время саммита в Вильнюсе", — рассказал Кулеба.

Министр иностранных дел Украины сообщил, что его основным месседжем членам Альянса было то, что Вильнюс в 2023 году будет возможностью исправить ошибки Бухареста в 2008 году.

По словам Кулебы, Украина однозначно будет стремиться к членству в Альянсе, и позиция, что единственным путем обеспечения евроатлантической безопасности является полноценное членство страны в НАТО, прозвучала на сегодняшних встречах.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба благодарит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за проведение Комиссии Украина-НАТО и вновь заявляет, что намерен обсуждать членство Украины в Альянсе.

Также мы писали, что Кулеба говорил, что сегодня в Украине на поле боя определяется будущее евроатлантической безопасности, и вступление страны в ЕС и НАТО обеспечит безопасность Европы на десятилетия.

Добавим, Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на июльский саммит НАТО. Он состоится в Вильнюсе.

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