Латвія побудує ще понад 60 кілометрів паркану на кордоні з білоруссю: що відомо

Стіна на кордоні. Фото: Getty Images/AFP/S. Supinsky

Латвія планує розпочати другий етап будівництва огорожі вздовж латвійсько-білоруського кордону. Цього разу довжина сягатиме 63,9 км.

Про це повідомляє Delfi.

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На першому етапі на латвійсько-білоруському кордоні було збудовано близько 54 км паркану. Погодні умови цієї зими не сприяли продовженню робіт у болотистій місцевості. Вони відновляться, коли ґрунт стане твердішим, а температура повітря буде стабільно вищою за +10 градусів.

Частина проблем пов’язана з рельєфом місцевості: прикордонна інфраструктура також має бути побудована на крутих схилах та заболочених ділянках, і при цьому дороги мають бути безпечними для руху.

Зазначається, що паралельно з будівництвом паркану розпочато підготовку до оснащення паркану сучасними технологіями.

Загалом проєкт передбачає будівництво 173-кілометрової латвійсько-білоруської прикордонної смуги.

За даними ЗМІ, першу чергу будівництва огорожі протяжністю 85,9 км буде завершено до початку осені цього року, а другу (63,9 км) та третю чергу (16,7 км) — до кінця 2024 року.

"Загальна вартість будівництва перших двох етапів будівництва прикордонної інфраструктури становить 102,7 млн євро", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі планували розпочати будівництво електронного загородження на кордоні з Калінінградською областю. Електронна система має охопити приблизно 200 км сухопутного кордону.