Латвия построит еще более 60 километров забора на границе с беларусью: что известно

Стена на границе. Фото: Getty Images/AFP/S. Супинский

Латвия планирует начать второй этап строительства забора вдоль латвийско-белорусской границы. В этот раз протяженность будет достигать 63,9 км.

Об этом сообщает Delfi.

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На первом этапе на латвийско-белорусской границе было построено около 54 км забора. Погодные условия этой зимы не способствовали продолжению работ в болотистой местности. Они восстановятся, когда почва станет твердее, а температура воздуха будет стабильно выше +10 градусов.

Часть проблем связана с рельефом местности: пограничная инфраструктура должна быть построена на крутых склонах и заболоченных участках, и при этом дороги должны быть безопасными для движения.

Отмечается, что параллельно со строительством забора начата подготовка к оснащению забора современными технологиями.

В целом проект предполагает строительство 173-километровой латвийско-белорусской пограничной полосы.

По данным СМИ, первая очередь строительства забора протяженностью 85,9 км будет завершена к началу осени этого года, а вторая (63,9 км) и третья очередь (16,7 км) — к концу 2024 года.

"Общая стоимость строительства первых двух этапов строительства пограничной инфраструктуры составляет 102,7 млн евро", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Польше планировалось начать строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью. Электронная система должна охватить около 200 км сухопутной границы.