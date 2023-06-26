Російський паспорт. Фото: google.com

Дипломатичні та консульські представництва Латвії за кордоном з 26 червня припинили прийом усіх видів візових заяв від росіян. Це пов'язано з непередбачуваним розвитком внутрішньополітичних подій у Росії.

Про це повідомляють на офіційному сайті латвійського МЗС.

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Через "непередбачуваний розвиток внутрішньополітичних подій у Росії" з 26 червня Латвія припинила приймати заяви на отримання віз від росіян.

"Візові заяви, які прийняті в представництвах і обробка яких розпочата до 25 червня, будуть розглянуті до кінця. У разі виникнення додаткових питань звертайтеся до відповідного представництва Латвії за кордоном", — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, у Латвії вважають, що для міцного миру Україна має бути частиною НАТО. У генсека НАТО Столтенберга інша позиція. Він вважає, що поки триває війна — це неможливо. Він додав, що розглядати це питання будуть вже після закінчення війни