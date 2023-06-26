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Латвія припинила приймати заяви на отримання віз від росіян

26 червня 2023 22:53
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Латвія припинила приймати заяви на отримання віз від росіян
Російський паспорт. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Дипломатичні та консульські представництва Латвії за кордоном з 26 червня припинили прийом усіх видів візових заяв від росіян. Це пов'язано з непередбачуваним розвитком внутрішньополітичних подій у Росії.

Про це повідомляють на офіційному сайті латвійського МЗС.

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Через "непередбачуваний розвиток внутрішньополітичних подій у Росії" з 26 червня Латвія припинила приймати заяви на отримання віз від росіян. 

"Візові заяви, які прийняті в представництвах і обробка яких розпочата до 25 червня, будуть розглянуті до кінця. У разі виникнення додаткових питань звертайтеся до відповідного представництва Латвії за кордоном", — наголосили у відомстві. 

Нагадаємо, у Латвії вважають, що для міцного миру Україна має бути частиною НАТО. У генсека НАТО Столтенберга інша позиція. Він вважає, що поки триває війна — це неможливо. Він додав, що розглядати це питання будуть вже після закінчення війни

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