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Латвия перестала принимать заявления на получение виз от россиян

26 июня 2023 22:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Латвия перестала принимать заявления на получение виз от россиян
Российский паспорт. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом с 26 июня приостановили прием всех видов визовых заявлений от россиян. Это связано с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России.

Об этом сообщают на официальном сайте латвийского МИД.

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Из-за "непредсказуемого развития внутриполитических событий в России" с 26 июня Латвия перестала принимать заявления на получение виз от россиян.

"Визовые заявления, принятые в представительствах и обработка которых начата до 25 июня, будут рассмотрены до конца. В случае возникновения дополнительных вопросов обращайтесь в соответствующее представительство Латвии за границей", — отметили в ведомстве.

Напомним, в Латвии считают, что для крепкого мира Украина должна быть частью НАТО. У генсека НАТО Столтенберга другая позиция. Он считает, что пока идет война — это невозможно. Он добавил, что рассматривать этот вопрос будут уже после окончания войны

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