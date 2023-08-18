Латвійський суд визнав емодзі "палець вгору" офіційною письмовою згодою

Молоток судді. Фото: google

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Смайлик "великий палець вгору" в листуванні можна вважати офіційною письмовою згодою. Таке рішення прийняла Судова колегія з цивільних справ Ризького обласного суду.

Про це повідомляє латвійське видання Delfi.

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"Палець догори" — письмова згода

Ризький суд розглядав скаргу працівника на звільнення з роботи.

Керівництво компанії повідомило працівнику на платформі Slack, що він мав прийти в офіс в середу. Той відреагував на повідомлення смайликом "палець догори", однак в офісі так і не зʼявився. За це компанія його звільнила.

Позивач вимагав від роботодавця компенсацію в розмірі 6364 євро недоотриманої зарплати та ще 31 тисячу євро за пів року роботи після інциденту. А також чоловік вимагав до 50 тисяч євро компенсації за "моральну шкоду".

Однак суд усіх його бажань не задовільнив, визнавши, що емодзі "палець догори" означає "підтвердження чогось". Це підтвердив Кембриджський тлумачний словник.

Однак колегія зобовʼязала роботодавця виплатити позивачеві зарплатню.

Нагадаємо, латвійська розвідка повідомила, що путінський режим в Росії наразі стабільний, а росіяни стають дедалі більш аполітичними і сліпо погоджуються з владою.