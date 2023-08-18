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Латвийский суд признал эмодзи "палец вверх" официальным письменным согласием

18 августа 2023 17:58
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Латвийский суд признал эмодзи "палец вверх" официальным письменным согласием
Молоток судьи. Фото: google
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Смайлик "большой палец вверх" в переписке можно считать официальным письменным согласием. Такое решение приняла Судебная коллегия по гражданским делам Рижского областного суда.

Об этом сообщает латвийское издание Delfi.

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"Палец вверх" — письменное согласие

Рижский суд рассматривал жалобу работника на увольнение с работы.

Руководство компании сообщило работнику на платформе Slack, что ему предстояло прийти в офис в среду. Тот отреагировал на сообщение смайликом палец вверх, однако в офисе так и не появился. За это компания его уволила.

Истец требовал от работодателя компенсацию в размере 6364 евро недополученной зарплаты и еще 31 тысяч евро за полгода работы после инцидента. А также мужчина требовал до 50 тысяч евро компенсации за "моральный ущерб".

Однако суд всех его желаний не удовлетворил, признав, что эмодзи "палец вверх" означает "подтверждение чего-либо". Это подтвердил Кембриджский толковый словарь.

Однако коллегия обязала работодателя выплатить истцу зарплату.

Напомним, латвийская разведка сообщила, что путинский режим в России сейчас стабилен, а россияне становятся все более аполитичными и слепо соглашаются с властями.

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