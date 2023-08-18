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Владу Путіна навряд чи повалять найближчим часом, — латвійська розвідка

18 серпня 2023 17:08
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Владу Путіна навряд чи повалять найближчим часом, — латвійська розвідка
Президент Росії Володимир Путін. Фото: REUTERS
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Влада Володимира Путіна залишається стабільною, оскільки російське суспільство мало бере активну участь у конфліктах між елітами, воліючи займати позицію нейтральних спостерігачів. Такі висновки було зроблено співробітниками Бюро захисту Сатверсме (SAB).

Про це повідомляє видання Delfi.

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Згідно з доповіддю SAB, стабільність та стійкість путінського режиму випробовуються на міцність після вторгнення Росії до України. Зокрема, нещодавнім повстанням ПВК "Вагнер".

Однак, згідно з оцінкою розвідки, влада Путіна, незважаючи на це, наразі зберігає стабільність.

Те саме повстання Пригожина не мало негативного впливу на позиції Путіна. Навпаки, підтримка самого Пригожина значно зменшилася — з половини суспільства до п'ятої частини. А ось підтримка Міноборони РФ збільшилася — з 10% до 40%.

"Позиція російського суспільства є одним із ключових факторів, здатних вплинути на внутрішню політику Росії та міжнародні відносини", — стверджується в доповіді SAB.

Доповідь SAB також зазначає, що у Росії помітно посилюється політична апатія у суспільстві та відчуження від політичних процесів. А також переважає сліпа згода з думкою влади та обережність у висловленні власної думки.

"Більшість росіян (75-80%) підтримують "спеціальну військову операцію". Однак у складніших ситуаціях, коли потрібно висловити думку про подальші кроки у війні, картина стає менш однозначною: 23% населення підтримують початкове вторгнення і вважають, що важливо продовжити операцію" (прихильники); 32% спочатку були проти вторгнення і вважають важливим досягнення мирного врегулювання (опоненти); 41% опитаних підтримують початкове вторгнення, але також закликають до мирної угоди", — йдеться у доповіді.

Також у розвідці повідомляють, що хвиля протестів у Росії дуже малоймовірна, хоча і не повністю виключена. Наразі загрози стабільності путінському режиму немає.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), Росія на форумі "Армія-2023" планує шантажувати країни Африки , щоб ті перестали співпрацювати з ПВК "Вагнер".

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