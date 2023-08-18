Путина вряд ли свергнут в ближайшее время, — латвийская разведка

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Мария Кагал Редактор международного отдела

Власть Владимира Путина остается стабильной, так как российское общество мало активно участвует в конфликтах между элитами, предпочитая занимать позицию нейтральных наблюдателей. Такие выводы были сделаны сотрудниками Бюро по защите Сатверсме (SAB).

Об этом сообщает издание Delfi.

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Согласно докладу SAB, стабильность и устойчивость путинского режима испытываются на прочность после вторжения России в Украину. В частности, недавним восстанием ЧВК "Вагнер".

Однако, согласно оценке разведки, власть Путина, несмотря на это, на данный момент сохраняет стабильность.

То же восстание Пригожина не имело отрицательного влияния на позиции Путина. Наоборот, поддержка самого Пригожина значительно снизилась — с половины общества до пятой части. А вот поддержка Минобороны РФ увеличилась — с 10% до 40%.

"Позиция российского общества является одним из ключевых факторов, способных повлиять на внутреннюю политику России и международные отношения", — утверждается в докладе SAB.

Доклад SAB также отмечает, что в России заметно усиливается политическая апатия в обществе и отчуждение от политических процессов. А также преобладает слепое согласие с мнением власти и осторожность в выражении собственного мнения.

"Большинство россиян (75-80%) поддерживают "специальную военную операцию". Однако в более сложных ситуациях, когда требуется выразить мнение о дальнейших шагах в войне, картина становится менее однозначной: 23% населения поддерживают первоначальное вторжение и считают, что важно продолжить операцию (сторонники); 32% изначально были против вторжения и считают важным достижение мирного урегулирования (оппоненты); 41% опрошенных поддерживают первоначальное вторжение, но также призывают к мирному соглашению", — говорится в докладе.

Также в разведке сообщают, что волна протестов в России — очень маловероятна, хотя и не полностью исключена. На данный момент угрозы стабильности путинскому режиму нет.

Напомним, оп данным Института изучения войны (ISW), Россия на форуме "Армия-2023" планирует шантажировать страны Африки, чтобы те перестали сотрудничать с ЧВК "Вагнер".