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Ленінопад у Казахстані: бульдозер "випадково" зніс памʼятник

18 серпня 2023 17:25
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Ленінопад у Казахстані: бульдозер "випадково" зніс памʼятник
Бульдозер зносить памʼятник Леніну. Фото: скріншот
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

У Казахстані бульдозером знесли памʼятник Володимиру Леніну. Повідомляється, що його мали відреставрувати, однак "випадково" знесли. 

Відео падіння розмістив телеграм-канал Україна 365.

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Сталося це в місті Алтай. На відео видно як бульдозер підʼїжджає до памʼятника, піддіває його ковшем знизу та скидає з платформи. 

За словами підрядника, це сталося випадково. Нібито монумент планували відреставрувати, але бульдозер випадково зачепив його і перекинув. 

"Навантажувач при здійсненні ремонту допустив зсув пам'ятника, внаслідок чого пам'ятник впав з постаменту. Правоохоронними органами з'ясовуються обставини події", — пишуть журналісти, цитуючи місцевих чиновників.

Однак не зрозуміло, чому реставрувати його планували саме за допомогою бульдозера. Але в цьому вже розбиратиметься слідство. 

Також повідомляється, що на місце повертати Володимира Леніна не планують — замість нього встановлять памʼятник одному з видатних жителів Казахстану. 

Нагадаємо, у Казахстані планують заборонити товари з російською символікою — йдеться про літери "V" та "Z", а також айдентику ПВК "Вагнер". 

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