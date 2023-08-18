Ленінопад у Казахстані: бульдозер "випадково" зніс памʼятник
У Казахстані бульдозером знесли памʼятник Володимиру Леніну. Повідомляється, що його мали відреставрувати, однак "випадково" знесли.
Відео падіння розмістив телеграм-канал Україна 365.
У Казахстані знесли Леніна
Сталося це в місті Алтай. На відео видно як бульдозер підʼїжджає до памʼятника, піддіває його ковшем знизу та скидає з платформи.
За словами підрядника, це сталося випадково. Нібито монумент планували відреставрувати, але бульдозер випадково зачепив його і перекинув.
"Навантажувач при здійсненні ремонту допустив зсув пам'ятника, внаслідок чого пам'ятник впав з постаменту. Правоохоронними органами з'ясовуються обставини події", — пишуть журналісти, цитуючи місцевих чиновників.
Однак не зрозуміло, чому реставрувати його планували саме за допомогою бульдозера. Але в цьому вже розбиратиметься слідство.
Також повідомляється, що на місце повертати Володимира Леніна не планують — замість нього встановлять памʼятник одному з видатних жителів Казахстану.
Нагадаємо, у Казахстані планують заборонити товари з російською символікою — йдеться про літери "V" та "Z", а також айдентику ПВК "Вагнер".