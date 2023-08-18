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Ленинопад в Казахстане: бульдозер "случайно" снес памятник

18 августа 2023 17:25
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Ленинопад в Казахстане: бульдозер "случайно" снес памятник
Бульдозер сносит памятник Ленину. Фото: скриншот
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

В Казахстане бульдозером снесли памятник Владимиру Ленину. Сообщается, что его должны были отреставрировать, однако "случайно" снесли.

Видео падения разместил телеграмм-канал Украины 365.

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Произошло это в Алтайе. На видео видно, как бульдозер подъезжает к памятнику, поддевает его ковшом снизу и сбрасывает с платформы.

По словам подрядчика, это произошло случайно. Якобы монумент планировали отреставрировать, но бульдозер случайно задел его и опрокинул.

"Погрузчик при осуществлении ремонта допустил смещение памятника, в результате чего памятник упал с постамента. Правоохранительными органами выясняются обстоятельства происшествия", — пишут журналисты, цитируя местных чиновников.

Однако непонятно, почему реставрировать его планировали именно с помощью бульдозера. Но в этом уже будет разбираться следствие.

Также сообщается, что на место возвращать Владимира Ленина не планируют — вместо него установят памятник одному из выдающихся жителей Казахстана.

Напомним, в Казахстане планируют запретить товары с российской символикой — речь идет о буквах "V" и "Z", а также айдентике ПВК "Вагнер".

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