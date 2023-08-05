У Казахстані заборонять товари з російською символікою

Танк РФ з російською символікою. Фото: росЗМІ

У Казахстані хочуть заборонити товари з "етнополітизованою символікою". Йдеться про літери Z, V, а також ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє місцеве видання.

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Заборона на товари з російською символікою

За словами прокуратури Казахстану, дані символи почали активно використовувати після початку війни в Україні. Вони викликають "неоднозначну реакцію у суспільстві".

У зв'язку з цим відомство запропонувало штрафувати за виготовлення, ввезення і розповсюдження товарів з відповідною символікою. А також запровадити адміністративну відповідальність у разі порушення.

"У зв'язку з цим Генпрокуратурою РК у поточному році направлено пропозицію до уряду РК про законодавчу заборону та встановлення адміністративної відповідальності за виготовлення, зберігання, ввезення, перевезення та розповсюдження на територію країни атрибутики, символіки, знаків, що використовуються протиборчими сторонами у збройних конфліктах, у військових або інших насильницьких діях проти суверенітету та політичного режиму іншої держави", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, підприємцям порадили вилучити з продажу друкарську та іграшкову продукцію, а також сувеніри й інші товари народного споживання, які мають етнополітизовану спрямованість.

Нагадаємо, у Києві суд кинув до вʼязниці чоловіка, який публічно використовував комуністичну символіку.