Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Казахстане запретят товары с российской символикой: в чем причина arrow

В Казахстане запретят товары с российской символикой: в чем причина

5 августа 2023 11:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Казахстане запретят товары с русской символикой
Танк РФ с русской символикой. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Казахстане хотят запретить товары с "этнополитизированной символикой". Речь идет о буквах Z, V, а также ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает местное издание.

Читайте также:

Запрет на товары с русской символикой

По словам прокуратуры Казахстана, эти символы начали активно использовать после начала войны в Украине. Они вызывают "неоднозначную реакцию в обществе".

В связи с этим ведомство предложило штрафовать за изготовление, ввоз и распространение товаров с соответствующей символикой. А также ввести административную ответственность в случае нарушения.

"В связи с этим Генпрокуратурой РК в текущем году направлено предложение правительству РК о законодательном запрете и установлении административной ответственности за изготовление, хранение, ввоз, перевозку и распространение на территорию страны атрибутики, символики, знаков, используемых противоборствующими сторонами в вооруженных конфликтах , в военных или других насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства", — говорится в сообщении.

Кроме этого, предпринимателям посоветовали изъять из продажи печатную и игрушечную продукцию, а также сувениры и другие товары народного потребления, имеющие этнополитизированную направленность.

Напомним, в Киеве суд бросил в тюрьму мужчину, который публично использовал коммунистическую символику.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз