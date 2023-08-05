В Казахстане запретят товары с русской символикой

В Казахстане запретят товары с российской символикой: в чем причина
В Казахстане хотят запретить товары с "этнополитизированной символикой". Речь идет о буквах Z, V, а также ЧВК "Вагнер".
Об этом сообщает местное издание.
Запрет на товары с русской символикой
По словам прокуратуры Казахстана, эти символы начали активно использовать после начала войны в Украине. Они вызывают "неоднозначную реакцию в обществе".
В связи с этим ведомство предложило штрафовать за изготовление, ввоз и распространение товаров с соответствующей символикой. А также ввести административную ответственность в случае нарушения.
"В связи с этим Генпрокуратурой РК в текущем году направлено предложение правительству РК о законодательном запрете и установлении административной ответственности за изготовление, хранение, ввоз, перевозку и распространение на территорию страны атрибутики, символики, знаков, используемых противоборствующими сторонами в вооруженных конфликтах , в военных или других насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства", — говорится в сообщении.
Кроме этого, предпринимателям посоветовали изъять из продажи печатную и игрушечную продукцию, а также сувениры и другие товары народного потребления, имеющие этнополитизированную направленность.
Напомним, в Киеве суд бросил в тюрьму мужчину, который публично использовал коммунистическую символику.