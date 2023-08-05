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Міністри оборони США та Польщі обговорили ситуацію з "вагнерівцями", які перебувають у Булорусі

5 серпня 2023 11:18
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Козюк Тетяна
редактор
Міністри оборони США та Польщі обговорили ситуацію з "вагнерівцями"
Найманці ПВК "Вагнер". Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком. Зокрема, вони обговорили ситуацію з "вагнерівцями", які перебувають на території Білорусі. 

Про це йдеться на сайті Пентагону.

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Повідомляється, що найперше лідери обговорили присутність найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі. Під час розмови міністри зобов'язалися уважно слідкувати за ситуацією. 

Окрім цього, Остін висловив підтримку Штатів щодо інциденту, коли білоруський вертоліт порушив повітряний простір Польщі 1 серпня 2023 року. 

Також міністр оборони США подякував Маріушу Блащаку за великий внесок Польщі у підтримку України. 

Нагадаємо, 1 серпня два гелікоптери Білорусі порушили повітряний простір Польщі. У Варшаві наказали збільшити кількість солдатів на кордоні та розгорнути додаткові сили.

Через зростаючу небезпеку нападу з боку "вагнерівців" на Сувальський коридор прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою. 

Також ми писали, що на території Білорусі виявили ще одну локацію, де розміщуються бойовики з ПВК "Вагнер". Найманці Пригожина, найімовірніше, використовують старі військові склади.

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