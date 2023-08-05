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Министры обороны США и Польши обсудили ситуацию с "вагнеровцами", которые находятся в Беларуси

5 августа 2023 11:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Министры обороны США и Польши обсудили ситуацию с "вагнеровцами"
Наемники ЧВК "Вагнер". Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Польши Мариушем Блащаком. В частности, они обсудили ситуацию с "вагнеровцами", находящимися на территории Беларуси.

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

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Сообщается, что, прежде всего, лидеры обсудили присутствие наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси. В ходе разговора министры обязались внимательно следить за ситуацией.

Кроме того, Остин выразил поддержку Штатов по поводу инцидента, когда белорусский вертолет нарушил воздушное пространство Польши 1 августа 2023 года.

Также министр обороны США поблагодарил Мариуша Блащака за большой вклад Польши в поддержку Украины.

Напомним, 1 августа два вертолета Беларуси нарушили воздушное пространство Польши. В Варшаве было приказано увеличить количество солдат на границе и развернуть дополнительные силы.

Из-за растущей опасности нападения со стороны "вагнеровцев" на Сувальский коридор премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Также мы писали, что на территории Беларуси обнаружили еще одну локацию, где размещаются боевики из ЧВК "Вагнер". Наемники Пригожина, скорее всего, используют старые военные склады.

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