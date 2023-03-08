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Ліхтарики, що працюють від солоної води, теплі речі та їжа: гуманітарна допомога від японців

8 березня 2023 16:44
057d02d7-19ed-4fb0-515c-e9be6569ba00 - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналістка (Польща)
Японські волонтери власноруч зібрали 250 величезних коробок гуманітарної допомоги для українців
057d02d7-19ed-4fb0-515c-e9be6569ba00 - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналістка (Польща)

Близько 1500 українських біженців нині проживає у Японії. Щоб підтримати їхні родини, які залишилися на батьківщині, японські волонтери, спільно з центром допомоги при національній психологічній асоціації Японії у Токіо влаштували акцію з відправлення пакунків в Україну.

Кожен з охочих українців писав побажання, що і кому хоче надіслати. Речей зібралося на 250 коробок, вагою 15-20 кілограмів. До проєкту долучилися близько 3000 японців.

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допомога від японців

"Українські біженці, які приїжджають до Японії, відчувають великий біль щоразу, коли на їхню батьківщину падають ракети. Вони хвилюють за близьких, що залишилися вдома. Аби підтримати їхні родини і всіх українців, які потребують зараз допомоги, ми вирішили зібрати і надіслати їм найнеобхідніші речі — ковдри, теплий одяг, суху їжу та ліхтарики. Японці пережили багато лих, тому знають, що таке виживати в екстремальних умовах", — розповіла керівниця і засновниця Центру допомоги і підтримки України, провідний психолог з нагородою від імператора Японії Маріко Укійо.

допомога від японців

У коробках — кілька тисяч ліхтариків, які працюють без підзарядки і батарейок три доби лише від солоної води. Крім теплих речей, зігріваючих наліпок на тіло, шкарпеток з підігрівом і їжі, японці вклали до пакунків й листівки, зроблені своїми руками, сувеніри та милі дрібнички.

допомога від японців

допомога від японців

допомога від японців

"Мені хотілося, щоб це була не лише підтримка необхідними речами, а й добрим словом, щоб між японцями та українцями зав'язалася дружба. Пам'ятаєте, як колись був такий обмін листами з людьми, які живуть в інших країнах. Може хтось з України потім відправить листа у відповідь, японцям це дуже приємно", — каже співорганізаторка заходу, полтавчанка, Ірина Маковська.

допомога від японців

Поки пакунки їдуть до України, японці вже міркують над новою партією допомоги. В ній, зокрема, будуть суміші для немовлят та пакунки для дітей.

Нагадаємо, 28 лютого Японія оголосила про нові санкції проти росії. Під них потрапили 39 фізичних осіб та 73 юридичних.

Також, раніше стало відомо, що країна передасть 10 мільйонів доларів на проєкти ЮНЕСКО в Україні.

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