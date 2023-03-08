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Фонарики, работающие от соленой воды, теплые вещи и еда: гуманитарная помощь от японцев

8 марта 2023 16:44
057d02d7-19ed-4fb0-515c-e9be6569ba00 - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)
Японские волонтеры собственноручно собрали 250 огромных коробок гуманитарной помощи для украинцев
057d02d7-19ed-4fb0-515c-e9be6569ba00 - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)

Около 1500 украинских беженцев проживает в Японии. Чтобы поддержать оставшиеся на родине их семьи, японские волонтеры совместно с центром помощи при национальной психологической ассоциации Японии в Токио устроили акцию по отправке пакетов в Украину.

Каждый из желающих украинцев писал пожелание, что и кому хочет отправить. Вещей собралось на 250 коробок, весом 15-20 кг. К проекту присоединились около 3000 японцев.

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допомога від японців

"Украинские беженцы, которые приезжают в Японию, испытывают большую боль каждый раз, когда на их родину падают ракеты. Они волнуются за оставшихся дома близких. Чтобы поддержать их семьи и всех украинцев, нуждающихся сейчас в помощи, мы решили собрать и прислать им самое необходимое — одеяла, теплая одежда, сухая еда и фонарики. Японцы пережили много бед, поэтому знают, что такое выживать в экстремальных условиях", — рассказала руководительница и основательница Центра помощи и поддержки Украины, ведущий психолог с наградой от императора Японии Марико Укийо.

допомога від японців

В коробках — несколько тысяч фонариков, работающих без подзарядки и батареек трое суток только от соленой воды. Кроме теплых вещей, согревающих наклейок на тело, носков с подогревом и еды, японцы вложили в пакеты и открытки, сделанные своими руками, сувениры и милые безделушки.

допомога від японців

допомога від японців

допомога від японців

"Мне хотелось, чтобы это была не только поддержка необходимыми вещами, но и добрым словом, чтобы между японцами и украинцами завязалась дружба. Помните, как когда-то был такой обмен письмами с людьми, живущими в других странах. Может кто-то из Украины потом отправит ответное письмо, японцам это очень приятно", — говорит соорганизатор мероприятия, полтавчанка, Ирина Маковская.

допомога від японців

Пока посылки едут в Украину, японцы уже рассуждают над новой партией помощи. В ней, в частности, будут смеси для грудничков и наборы для детей.

Напомним, 28 февраля Япония объявила о новых санкциях против россии. Под них попали 39 физических лиц и 73 юридических.

Также, ранее стало известно, что страна передаст 10 миллионов долларов на проекты ЮНЕСКО в Украине.

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