Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Літнє загострення: Соловйов зібрався "денацифікувати" країни Балтії arrow

Літнє загострення: Соловйов зібрався "денацифікувати" країни Балтії

9 червня 2023 13:00
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Мрії пропагандиста: Соловйов знову пообіцяв вторгнутися до країн Балтії
Володимир Соловйов. Фото: скріншот YouTube
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Російський пропагандист Володимир Соловйов відійшов від шоку після атаки невідомих дронів на Рубльовку і тепер збирається "денацифікувати" Естонію, Латвію та Литву.

Атакувати країни НАТО пропагандист планує у компанії кадировського "героя ЛНР" Апті Алаудінова.

Читайте також:

Подробиці

На відеоролику, що з'явився в мережі, Соловйов та Алаудінов згадують, як зустрічалися в лісі на Луганщині, де було "чисто та красиво, прям як у Прибалтиці".

У відповідь на репліку Алаудінова про те, що той ніколи не бував у країнах Балтії, Соловйов обіцяє: "Будемо ще".

"Звільняти від нацизму треба", — пояснює пропагандист мету свого гіпотетичного візиту до країн НАТО.

Нагадаємо, востаннє Соловйов збирався "денацифікувати Прибалтику" у квітні цього року. Тоді російський пропагандист обурився через заборону на святкування 9 травня в країнах Балтії.

"Коли ми закінчимо денацифікацію України, нам потрібно зайнятися Прибалтикою. Можливо, і не обов'язково чекати", — розмріявся він.

Раніше Соловйов злякався, що Україна може отримати від Заходу ядерну зброю, а також поскаржився, що Володимир Зеленський хоче його вбити.

Також на початку червня в ефірі "Соловьев.LIVE" запропонували бомбити Шебекіно.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB