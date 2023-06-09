Мрії пропагандиста: Соловйов знову пообіцяв вторгнутися до країн Балтії

Володимир Соловйов. Фото: скріншот YouTube

Російський пропагандист Володимир Соловйов відійшов від шоку після атаки невідомих дронів на Рубльовку і тепер збирається "денацифікувати" Естонію, Латвію та Литву.

Атакувати країни НАТО пропагандист планує у компанії кадировського "героя ЛНР" Апті Алаудінова.

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На відеоролику, що з'явився в мережі, Соловйов та Алаудінов згадують, як зустрічалися в лісі на Луганщині, де було "чисто та красиво, прям як у Прибалтиці".

У відповідь на репліку Алаудінова про те, що той ніколи не бував у країнах Балтії, Соловйов обіцяє: "Будемо ще".

"Звільняти від нацизму треба", — пояснює пропагандист мету свого гіпотетичного візиту до країн НАТО.

Нагадаємо, востаннє Соловйов збирався "денацифікувати Прибалтику" у квітні цього року. Тоді російський пропагандист обурився через заборону на святкування 9 травня в країнах Балтії.

"Коли ми закінчимо денацифікацію України, нам потрібно зайнятися Прибалтикою. Можливо, і не обов'язково чекати", — розмріявся він.

Раніше Соловйов злякався, що Україна може отримати від Заходу ядерну зброю, а також поскаржився, що Володимир Зеленський хоче його вбити.

Також на початку червня в ефірі "Соловьев.LIVE" запропонували бомбити Шебекіно.