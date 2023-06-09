Мечты пропагандиста: Соловьев опять пообещал вторгнуться в страны Балтии

Владимир Соловьев. Фото: скриншот YouTube

Российский пропагандист Владимир Соловьев отошел от шока после атаки неопознанных дронов на Рублевку и теперь собирается "денацифицировать" Эстонию, Латвию и Литву. Атаковать страны НАТО пропагандист планирует в компании кадыровского "героя ЛНР" Апти Алаудинова.

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На видеоролике, появившемся в сети, Соловьев и Алаудинов вспоминают, как встречались в лесу на Луганщине, где было "чисто и красиво, прям как в Прибалтике".

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В ответ на реплику Алаудинова, о том, что тот никогда не бывал в странах Балтии, Соловьев обещает: "Будем еще".

"Освобождать от нацизма надо", — объясняет пропагандист цель своего гипотетического визита в страны НАТО.

Напомним, в последний раз Соловьев собирался "денацифицировать Прибалтику" в апреле этого года. Тогда российского пропагандиста возмутил запрет на празднование 9 мая в странах Балтии.

"Когда мы закончим денацификацию Украины, нам нужно заняться Прибалтикой. Возможно, и необязательно ждать", — размечтался он.

Ранее Соловьев испугался, что Украина может получить от Запада ядерное оружие, а также пожаловался, что Владимир Зеленский хочет его убить.

Также в начале июня в эфире "Соловьев.LIVE" предложили бомбить Шебекино.