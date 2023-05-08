Соловйов поскаржився, що Зеленський хоче його вбити

Пропагандист запевняє, що замах на нього готувався ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Фото: pravda-news.ru

Президент України Володимир Зеленський нібито особисто наказав усунути російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Про це Соловйов заявив у своєму документальному фільмі "За лентой", повідомляють росЗМІ.

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Подробиці

Пропагандист стверджує, що замах на нього готувався ще перші дні повномасштабного вторгнення.

"Він (Зеленський. — Ред.) у своєму кокаїновому чаді, подивившись одну з моїх програм, наказав мене вбити. Я це знаю достеменно", — поскаржився Соловйов.

Коли ймовірних виконавців замаху було затримано, пропагандисту нібито зателефонував сам Путін і особисто повідомив, що загрозу для життя Соловйова усунуто.

"Я дуже вдячний моєму президенту, тому що за рахунок цього я мав час зателефонувати мамі та її попередити. Щоб вона не дізналася зі засобів масової інформації про те, що на мене готувався замах", — заявив пропагандист.

У квітні 2022 року Володимир Путін справді публічно оголосив про затримання учасників групи, які нібито готували за дорученням СБУ замах на "відомого російського тележурналіста". Згодом агентство РІА "Новини" з посиланням на ФСБ повідомило, що йдеться про Володимира Соловйова.

Як пише "Комерсант", у справі про "замах" на Соловйова було затримано шістьох росіян, які нібито були послідовниками терористичної групи National Socialism/White Power. Один із заарештованих страждає на параноїдну шизофренію і потребує постійного спостереження психіатрів.

У СБУ, у свою чергу, назвали інформацію про "замах" на Соловйова "фантазіями російських спецслужб".

Загадкові смерті пропагандистів

Нагадаємо, у серпні 2022 року в результаті підриву автомобіля загинула пропагандистка Дар'я Дугіна, дочка одного з ідеологів "русского міра" Олександра Дугіна. Також 2 квітня 2023 року в одному з санкт-петербурзьких кафе стався вибух, внаслідок якого загинув "військор" Владлен Татарський, який "прославився" фразою "Всіх переможемо, всіх вб'ємо, всіх, кого треба, пограбуємо".

У суботу, 6 травня, стало відомо, що невідомі підірвали автомобіль пропагандиста та письменника Захара Прилепіна, який брав участь у бойових діях на Донбасі. Вибух стався біля міста Бор Нижегородської області (РФ). Водій Прилепіна загинув на місці, сам пропагандист був госпіталізований із пораненнями обох ніг.