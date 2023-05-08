Соловьев пожаловался, что Зеленский хочет его убить

Пропагандист уверяет, что покушение на него готовилось еще в первые дни полномасштабного вторжения. Фото: pravda-news.ru

Президент Украины Владимир Зеленский якобы лично отдал приказ об устранении российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Об этом Соловьев заявил в своем документальном фильме "За лентой", сообщают росСМИ.

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Пропагандист уверяет, что покушение на него готовилось еще в первые дни полномасштабного вторжения.

"Он (Зеленский. — Ред.) в своем кокаиновом угаре, посмотрев одну из моих программ, отдал приказ меня убить. Я это знаю доподлинно", — пожаловался Соловьев.

Когда предполагаемые исполнители покушения были задержаны, пропагандисту якобы позвонил сам Путин и лично сообщил, что угроза для жизни Соловьева устранена.

"Я очень благодарен моему президенту, потому что за счет этого у меня было время позвонить маме и ее предупредить. Чтобы она не узнала из средств массовой информации о том, что на меня готовилось покушение", — заявил пропагандист.

В апреле 2022 года Владимир Путин действительно публично объявил о задержании участников группы, якобы готовивших по поручению СБУ покушение на "известного российского тележурналиста". Впоследствии агентство РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ сообщило, что речь идет о Владимире Соловьеве.

Как пишет "Коммерсант", по делу о "покушении" на Соловьева было задержано шесть россиян, которые якобы являлись последователями террористической группы National Socialism / White Power. Один из арестованных страдает параноидной шизофренией и нуждается в постоянном наблюдении психиатров.

В СБУ, в свою очередь, назвали информацию о "покушении" на Соловьева "фантазиями российских спецслужб".

Загадочные смерти пропагандистов

Напомним, в августе 2022 года в результате подрыва автомобиля погибла пропагандистка Дарья Дугина, дочь одного из идеологов "русского мира" Александра Дугина. Также 2 апреля 2023 года в одном из санкт-петербургских кафе произошел взрыв, в результате которого погиб "военкор" Владлен Татарский, "прославившийся" фразой "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим".

В субботу, 6 мая, стало известно, что неизвестные взорвали автомобиль пропагандиста и писателя Захара Прилепина, участвовавшего в боевых действиях на Донбассе. Взрыв произошел в районе города Бор Нижегородской области (РФ). Водитель Прилепина погиб на месте, сам пропагандист был госпитализирован с ранениями обоих ног.